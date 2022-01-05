 法国国民议会：谴责中国对维吾尔人的“种族灭绝” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2022

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时政风云

法国国民议会：谴责中国对维吾尔人的“种族灭绝”

北京冬奥会开幕在即，法国议会下院通过议案，认定中国政府针对维吾尔人采取的暴力为“种族灭绝”，并予以谴责，呼吁法国政府“采取必要措施”制止这一行径。不过这份高票通过的议案中并未提及有关冬奥的问题。

43 Länder verurteilen Menschenrechtsverletzungen Chinas an Uiguren

资料照片：2021年7月在伦敦举行的声援维吾尔人游行

DW.COM

美国国会议员致信国际奥委会，要求证明奥运的制服未使用新疆强迫劳动人力，更早前，荷兰和比利时则因担心遭监控，呼吁他们的运动员不要带手机到北京。

美国国务院12日发布防止种族灭绝的年度报告，除了再次认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝外，也批评缅甸丶厄立特里亚与埃塞俄比亚等国严重迫害人民的行为。

继加拿大国会之后，荷兰国会也跟着通过动议认定中国对新疆的维吾尔人实施「种族灭绝」，成为欧洲第一个提出相关动议的国家。

英国下议院22日一致通过一项动议，认定中国在新疆迫害维吾尔人的行为构成种族灭绝与反人类罪。英国议会此举也让英国首相约翰逊在此议题上面临越来越大的压力。

继美国丶英国丶加拿大之後，立陶宛成为最新一个称中国对维吾尔人「种族灭绝」的国家。

（德国之声中文网）法国议会下院国民议会周四通过了一项议案，谴责中国针对维吾尔人的“种族灭绝”罪行。

这项不具有法律约束力的议案由反对党社会党提出，但是也得到了总统马克龙所在的执政党“共和前进”的支持。这项议案以几乎全票的支持度得到通过。

距离北京冬奥会开幕还有十几天的时间，法国国民议会成为继美国、英国、荷兰和加拿大等七国之后，第八个认为中国对维吾尔人犯下“种族灭绝罪”的议会。

该议案指出，法国国民议会“正式认定中华人民共和国对维吾尔人实施的暴力属于反人类罪和种族灭绝罪”。议案还呼吁法国政府采取“在国际社会框架下和法国对中华人民共和国的外交政策中采取必要措施”来制止这一行径。
 
法国社会党主席福尔（Olivier Faure）表示：“中国是一个伟大的国家。我们热爱中国人民。但是对于一个正在利用我们的懦弱和贪婪来实施显而易见的种族灭绝的政权，我们拒绝屈服于他们的政治宣传。”

福尔在国民议会上复述了维吾尔幸存者讲述的再教育营情况，根据这些人的供述，被关押在再教育营里的人无法躺下休息，还有人遭受强奸、酷刑以及被迫移植器官。

Xinjiang, China | Detention Center in Dabancheng

在新疆自治区的达坂城第三看守所执勤的警员

据《法兰克福汇报》驻巴黎记者报道，法国外贸部长里斯特（Franck Riester）在表决会议上表示，目击者的证词的确指向维吾尔人所遭受的“系统性暴力”，但是将这些暴力正式认定为“种族灭绝”并非法国政府之职责，而是应该由联合国或者国际法庭来出面。
荷兰是第一个通过议会认定对维吾尔人的暴力为“种族灭绝”的欧盟国家。随后采取类似行动的欧洲国家是比利时、捷克和立陶宛。

荷兰和加拿大议会要求奥委会阻止2022年冬奥会按期在中国举行。而在法国国民议会的这份议案中，则对冬奥会避而未提。

中国否认在新疆采取“种族灭绝”行动，并且指责那些提供有关再教育营情况证词的流亡维吾尔人是在编造谎言。同时北京也多次拒绝联合国人权高专办有关赴新疆调查的请求。
 

（法新社、法兰克福汇报）

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