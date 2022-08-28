法国国会代表团访问台湾 一团员新冠检测呈阳性

（德国之声中文网）由5名法国国会议员组成的代表团周三抵达台北。这是今年7月底，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，第一访问台湾的欧洲高级别代表团。

一行5人的跨党派代表团由法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发（Cyril Pellevat）率领。团员还包括法国外交国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委员会副主席马克（Alain Marc）、德维莎（Brigitte Devésa）及乐维（Pierre-Antoine Levi）。

代表团将与台湾副总统赖清德、立法院院长游锡堃以及其他高级官员会面，讨论包括区域安全、技术创新和加强工业供应链在内的一系列问题。

台湾外交部指出，这是继去年10月参议院访团、12月国民议会访团、今年6月参议院访团后，1年内法国国会第4度组团访台，彰显台法友好情谊，外交部表达诚挚欢迎。

访问团计划在台湾停留至下周一（9月12日）。

台湾外交部周三晚间通报表示，法国访问团团员、外交国防委员会副主席卡迪克确诊感染新冠病毒，原定在立法院长游锡堃陪同下，参访8月底刚开设的台北法国国际学校，但因确诊无法亲自出席。其他4名团员均已接种4剂疫苗，且身体并无任何不适，因此继续既定行程。

另有消息称，美国佛罗里达州民主党众议员墨菲（Stephanie Murphy）率领的一个众议院跨党派代表团也将于周三抵台，停留至周五。

预计今年晚些时候，德国、英国和加拿大的议员也将访台。

今年8月初，中国解放军在美国众议院议长佩洛西离开台湾之后，在台湾周边海空域举行了大规模的实弹军事演训。

周二，台湾总统蔡英文赴花莲慰勉空军五联队时表示，“台海周边情势持续紧张，威胁从来没有中断，除了共机舰频繁侵扰外，也利用假讯息企图影响国内民心认知作战，及运用无人机侵扰的灰色领域地带等手段，层出不穷”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

这些年 去过台湾的各国政要 美众议院院长佩洛西 2022年8月2日晚22时40分，佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。中国外交部深夜发表声明指佩洛西访台是向“台独”分裂势力发出的严重错误信号，称美方企图搞以台制华是“十分危险的玩火行动，玩火者必自焚”。佩洛西离开台湾后，中国人民解放军在台岛周边开始实弹军演。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外委会亚太小组主席马基 继美国众议院议长佩洛西访台后，美国参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）8月14日率跨党派国会议员团开始对台湾进行两天的访问。马基在推文发文写道：“我率领跨党派国会代表团访问台湾，是要重申美国对台支持，鼓励台湾海峡的稳定及和平。”民主党党籍的马基是目前美国国会少数曾于1979年参与《台湾关系法》立法的国会议员。

这些年 去过台湾的各国政要 美参院台湾连线成员布莱克本 美国参议员布莱克本（Marsha Blackburn）8月25至27日乘军机访台，她是继美众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基(Ed Markey)之后，第三位无视北京反对、坚决亲访台湾的美国国会议员。共和党籍的布莱克本是美参院“台湾连线”成员，对台一向友好。2020年12月时，她曾发帖称“中国拥有5000年的欺诈盗窃史”引发争议。此次她再发帖称中国是“新的邪恶轴心”、“永远不会向中共磕头”以及“习近平吓不倒我”等内容。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



（路透社、德新社）

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