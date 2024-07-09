法国右翼领衔“欧洲爱国者联盟”

新选出的欧洲议会中，极右翼的法国国民联盟（RN）将领导第三大党团“欧洲爱国者” （Patriots for Europe），该党团由匈牙利总理欧尔班组建。

（德国之声中文网）勒庞（Marine Le Pen）领导下的极右翼“法国国民联盟”于周一宣布加入欧洲议会的“爱国者联盟”。上周举行的法国议会选举中，国民联盟的雄心受挫，得票率仅排名第三。

此前，极右政党奥地利自由党、匈牙利的青民盟（Fidesz） 以及由巴比什领导的捷克民粹主义政党ANO已宣布联手，该联盟的目标是打击非法移民，并将更多权利从布鲁塞尔转回各成员国。

随着法国国民联盟30名议员的加盟，欧洲议会“爱国者联盟”将对中右翼议会党团“欧洲人民党”构成挑战。欧洲人民党是支持冯德莱恩连任欧盟委员会主席的重要支持者。

来自法国国民联盟的巴尔德拉出任“爱国者联盟“党团主席。 图像来源: Stephane de Sakutin/AP/picture alliance



“爱国者联盟”新主席、法国国民联盟重要成员巴尔德拉（Jordan Bardella）周一在一份声明中称：“作为爱国力量，我们将共同努力，以便夺回我们的机构，调整政策走向，为我们的国家和人民服务。”



“爱国者联盟”拥有议员84人，其中11名来自匈牙利青民盟，8名来自意大利的联盟（ Liga）。青民盟的加尔（Kinga Gál)和意大利联盟的瓦南奇（ Roberto Vannacci）分别出任“爱国者联盟”的副主席。

按照欧盟议会的规定，组建新的议会党团至少需要23名议员，而且他们必须代表至少四分之一的成员国。

意大利联盟党主席萨尔瓦尼（ Matteo Salvini）在X上发文写道：“进行了大量工作之后，包括联盟党在内的大规模爱国者党团终于在布鲁塞尔诞生了。该党团将对改变欧洲的未来做出决定性的贡献。”

继中右翼人民党和中左翼的社民党之后，爱国者联盟成为欧洲议会第三大党，其规模已超过与其竞争的极右翼“欧洲保守派和改革主义者党”，该党由意大利总理梅洛尼执掌。

上周，梅洛尼组建议会党团的努力蒙受打击，因为西班牙极右政党“呼声”（Vox）宣布退出梅洛尼的党团，转而加入“爱国者联盟”。德国极右政党“选项党”没有加入爱国者联盟。

由于法国国民联盟在欧洲议会选举中大获全胜，导致自由派“复兴欧洲”党团（Renew Europe） 在欧洲议会中排名从第三跌落至第五。法国总统马克龙所属的政党也是这一党团的成员。

新选出的欧洲议会下周召开首次会议前，各议会党团代表团的组成仍有可能出现变动。

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。