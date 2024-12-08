法国“史上最短命”总理留下的阴影

就在特朗普2.0即将到来之际，欧盟两大经济体法国和德国都陷入新旧政府艰难的交替时期，同时面临政治混乱和经济萎缩的威胁。

（德国之声中文网）周三（12 月 4日），法国巴黎，对于73岁的米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）来说，这一天过得特别漫长。当晚，在反对派发起的不信任投票中，他作为总理领导的法国中右翼政府被推翻，以"最短命总理"（不足三个月）而载入法国史册。

"这项不信任动议将使一切变得更加严重，也更加困难。这是我可以确定的，"巴尼耶在投票前表示。

以勒庞为首的右翼民族主义政党和左翼阵营，都对他的政府投了不信任票。总共577名议员中，投不信任票的有331人。

周四一早，巴尼耶不得不率领内阁向总统马克龙递交总辞呈。在新政府成立之前，他将继续担任代总理。

几个小时之内，马克龙迅速物色好新的总理候选人。

马克龙自己也面临辞职呼声，而且这已经不是头一回了。他的第二个也是最后一个总统任期于2027年届满。

12 月 4日，在国民议会不信任投票中，米歇尔·巴尼耶作为总理领导的法国中右翼政府被推翻 图像来源: Aurelien Morissard/Xinhua/dpa/picture alliance

巴尼耶的总理任期为什么短命？

今年9月，经过长时间的磋商，马克龙最终决定提名巴尼耶出任总理，并同他所属的中间派势力联合执政。

今年7月，马克龙宣布提前举行国会选举。选举结果这使国民议会分裂为三个阵营，没有任何一个阵营能够独自执政。

一个广泛的左翼联盟——"新人民阵线"在选举中获胜，但玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）领导的极右翼政党国民联盟获得单一政党最多选票。

在执政期间，经验丰富的保守派巴尼耶将改善法国的财政状况作为优先事项之一。今年，法国的债务占国内生产总值比率达到了6.1%，是欧盟允许水平的两倍。法国是被欧盟委员会正式警告的若干成员国之一。

巴尼耶提出了2025年的预算方案和社会保障改革计划，该计划本可以减少公共债务，但需要增加税收和削减开支。这些措施被左翼和极右翼抨击为忽视民众需求的紧缩政策。他向议会发出最后通牒：支持预算案，或政府垮台。议会选择了后者，从而引发了推翻他的不信任投票动议。

12月4日，玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）在法国国民议会发表演讲。 图像来源: Aurelien Morissard/Xinhua/IMAGO

二战后前所未有的政治动荡

目前尚不清楚法国将何去何从。法国正处于二战结束以来前所未有的政治动荡时期。

国民议会的权力平衡保持不变，仍然分裂为三个不愿结盟的阵营。组建新政府的难度与7月份相差无几。马克龙已经明确表示他不会辞职，而新的议会选举要到2025年中期才可能举行。

无论谁接替巴尼耶成为总理，都将面临同样的弱势局面，难以让其政治愿景在议会中获得通过。在法国的总统制框架下，大部分权力集中在马克龙手中，但他似乎正逐渐失去对局势的掌控。

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巴黎与柏林的艰难时刻

对于欧洲来说，这可能意味着一个更加力不从心的法国，欧盟的重要集体决策必将放缓。

"我们需要一个能够推进欧洲立法的法国政府，所以政府越早组建越好，"柏林智库雅克·德洛尔中心（Jacques Delors Centre）的索菲·庞施莱格尔（Sophie Pornschlegel）告诉德国之声。

她指出，在巴尼耶出任总理之前，法国曾有三个月没有政府，但那段时间的问题不大，因为新一届欧盟委员会还没上任。

不过庞施莱格尔也警告不要过于危言耸听："也有可能这不会是一场巨大的政治危机，因为他们可能相对快速地组建新政府。"

与此同时，德国政府也陷入了一定程度的停滞。总理肖尔茨上个月宣布结束他领导的联合政府，定于明年2月举行大选。新政府预计6月前上任。在此之前，德国政府可能会避免做出任何重大决策。

"这不是好消息。在危机四伏的动荡时期，我们需要强大而稳定的领导力量，"庞施莱格尔说。

德国和法国的经济前景同样黯淡。11月，国际投行高盛（Goldman Sachs）预测，这两个欧元区最大经济体将在2025年出现萎缩，尽管欧盟内部作为紧密相连的单一市场整体上将避免衰退。

"尽管面临这些挑战，欧元区的经济活动数据仍然显示出适度但正面的增长，"经济学家斯文·亚里·斯滕（Sven Jari Stehn）写道。

明年1月，特朗普将重返白宫，给欧盟带来巨大挑战。 资料图片 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

特朗普2.0即将到来

巴黎和柏林通常被视为欧盟的关键权力轴心，负责推动欧盟政策，并为27个成员国组成的欧盟设定主要议程。因此，两国的国内事务此时格外要紧。

明年1月，特朗普重返白宫，开始他作为美国总统的第二任期。对于欧盟来说，这很可能意味着报复性关税的回归，对德国汽车工业尤其不利。

在北约框架内，欧洲国家可能会再次遭到华盛顿的指责，因其在国防支出上表现不佳，在美国军事力量上搭便车。特朗普此前曾威胁，如果北约成员国没有花足够的钱用于军队建设，美国可能在其受到攻击时袖手旁观。

这位号称奉行"美国优先"原则的当选总统还表示，他将迅速推动乌克兰通过谈判与莫斯科结束战争。如果特朗普撤回对乌克兰的军事支持，欧盟将面临巨大压力，填补空白将耗资巨大。

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欧洲外交关系委员会的帕维尔·泽尔卡（Pawel Zerka）认为，无论巴黎和柏林的政局如何，特朗普的回归都意味着其他国家必须承担更多责任。

"欧洲人必须在保卫欧洲和支持乌克兰方面承担更多的付出。"他告诉德国之声，"显然，人们会感受到法国对这些讨论的参与度有所减弱。但这仅仅意味着其他国家需要走出荫蔽和舒适区，发挥更大的作用。"

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