 法国反健康通行证十万人抗议 德国禁止反封锁游行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

法国反健康通行证十万人抗议 德国禁止反封锁游行

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。

Frankreich Protest gegen Corona-Regeln

（德国之声中文网）7月31日，法国各地几十万名示威者连续第三周走上街头，抗议马克龙政府提出的健康通行证计划。巴黎警方派出超过3000名警察和安全人员维护秩序。 

根据法国内政部数据，全国各地约有20.4万人参与抗议活动，高于上周末抗议期间所统计的数字。 

在巴黎的四场不同抗议活动上，警方在与抗议者对峙时使用了催泪瓦斯和武力。此次巴黎警方严阵以待，以防止示威者进入香榭大道。2018年，香榭大道在演变为暴力骚乱的“黄背心”运动中遭到洗劫。 

一名警方发言人通报称，三名警察在周六抗议活动期间与示威者发生冲突受伤。 

Frankreich Protest gegen Corona-Regeln in Paris

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议活动

法国人为何抗议？ 

自8月9日起，法国将要求民众在旅游以及进入咖啡厅、餐厅、发廊等营业场所时出示新健康通行证，这一举措尚待宪法委员会批准。此外，未来特定职业将强制接种疫苗。 

这是抗议者连续第三周走上街头，抗议地点遍布巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等100多个城市。法国内政部官员表示，全国各地有超过20万人参与抗议。 

民意调查显示，法国多数民众赞成实施健康通行证做法，但也有部分人坚决反对该措施，走上街头表达不满。 法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）试图以不同角度看待抗议人数。他对《巴黎人报》表示：“我看到的是400万人在总统演说后接种疫苗，你看到的示威者并不占多数。” 

在此前的抗议活动中出现了极右翼人士及“黄背心”运动支持者的身影，其他抗议者则声称健康通行证将使其自由受限。反欧盟的法国共和联盟党主席阿塞利诺（Francois Asselineau）敦促抗议者与“荒谬、不公正、扼杀自由”的健康通行证作斗争。他本人则因感染新冠肺炎不会参加抗议活动。

Frankreich Protest gegen Corona-Regeln

法国人走上街头抗议总统马克龙推动的“健康通行证”措施

 

多数法国人支持健康通行证 

许多法国民众采取了更务实做法，决定接种疫苗以避免在8月暑假期间被排除在社交生活之外。超过52%的法国人口已经接种疫苗。62%的法国人支持健康通行证措施，赞成医护人员必须接种疫苗的比例甚至高达69%。 

由于高传染性的Delta变种病毒快速蔓延，法国的新冠感染人数呈上升趋势，周五通报的新增感染人数为24000人。根据法国社会事务及卫生部委托进行的最新研究，未接种疫苗者占新住院人数（含重症监护）近85%，占新冠相关死亡者的78%。自新冠疫情爆发至今，法国已有近11.2万人死于新冠肺炎。 

德国法院禁止示威活动 

另一方面，柏林当局禁止预定于本周末举行的反封锁大型示威活动。法院官员表示，由于担忧Delta变种引发的感染上升，所以禁止抗议活动。 

柏林行政法院法官拒绝批准参加人数逾2万人的13场示威活动，包括“横向思考者”（Querdenker）组织的反封锁运动。该禁令获得柏林-布兰登堡高级行政法院支持。 

组织方透露，22500人已登记参加上述集会。另一场原定于周日举行的3500人游行也遭到禁止。 

（美联社、德新社、路透社） 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

相关内容

Illustration of white blood cells attacking a cancer cell Illustration of white blood cells attacking a cancer cell. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F023/4989

不只抗新冠——mRNA疫苗或带来医学革命 01.08.2021

医学界对mRNA疫苗的研究由来已久。但该技术在研发新冠疫苗时才取得突破性进展。有关这种疫苗技术的问题和答案可能会引发一场医学革命。

Herbert Diess, VW-Konzernchef, steht am Montageband für die Produktion des Elektroautos ID.3. Das Fahrzeug gehört zur neuen ID-Serie, mit der Volkswagen Milliarden in die E-Mobilität investiert. Für die Fertigung in Zwickau wurde das dortige Werk umgebaut.

新冠疫情挡不住 大众汽车盈利创纪录     01.08.2021

危机何在？! 今年上半年，大众汽车集团收入超过以往任何时候。这家康采恩再度提高了今年的盈利目标。

February 8, 2021, Freising Bei Muenchen, Bavaria, Germany: The entry/reentry area of the Munich International Airport where arrivals to Germany are recorded. The Bavarian Interior Ministry in collaboration with the German Federal Police (Bundespolizei) and the Grenzpolizei (Border Police) held a presentation on their roles in fighting the Corona pandemic at airports. Part of the strategy to prevent the importation of the novel Coronavirus, particularly the mutant variants prevalent in South Africa, the United Kingdom, and Brazil involves the DEA Digital Entry Regulation, testing at the airports, quarantine, and an agreement from airlines to not transport passengers from risk areas. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire

新冠感染率上升 德国收紧入境规定 31.07.2021

根据最新规定，无论乘坐火车、飞机还是汽车进入德国，所有12岁及以上未接种疫苗的旅客都必须接受检测。 

广告

媒体看中国

资料图片：王毅与塔利班代表巴拉达在天津会面

德语媒体：中国会成为阿富汗的保护国吗？

中国积极介入阿富汗局势引起各界关注。美国撤军后，中国会成为阿富汗的保护国吗？北京为何需要塔利班？德语媒体试图找到答案。   