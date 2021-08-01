法国反健康通行证十万人抗议 德国禁止反封锁游行

（德国之声中文网）7月31日，法国各地几十万名示威者连续第三周走上街头，抗议马克龙政府提出的健康通行证计划。巴黎警方派出超过3000名警察和安全人员维护秩序。

根据法国内政部数据，全国各地约有20.4万人参与抗议活动，高于上周末抗议期间所统计的数字。

在巴黎的四场不同抗议活动上，警方在与抗议者对峙时使用了催泪瓦斯和武力。此次巴黎警方严阵以待，以防止示威者进入香榭大道。2018年，香榭大道在演变为暴力骚乱的“黄背心”运动中遭到洗劫。

一名警方发言人通报称，三名警察在周六抗议活动期间与示威者发生冲突受伤。

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议活动

法国人为何抗议？

自8月9日起，法国将要求民众在旅游以及进入咖啡厅、餐厅、发廊等营业场所时出示新健康通行证，这一举措尚待宪法委员会批准。此外，未来特定职业将强制接种疫苗。

这是抗议者连续第三周走上街头，抗议地点遍布巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等100多个城市。法国内政部官员表示，全国各地有超过20万人参与抗议。

民意调查显示，法国多数民众赞成实施健康通行证做法，但也有部分人坚决反对该措施，走上街头表达不满。 法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）试图以不同角度看待抗议人数。他对《巴黎人报》表示：“我看到的是400万人在总统演说后接种疫苗，你看到的示威者并不占多数。”

在此前的抗议活动中出现了极右翼人士及“黄背心”运动支持者的身影，其他抗议者则声称健康通行证将使其自由受限。反欧盟的法国共和联盟党主席阿塞利诺（Francois Asselineau）敦促抗议者与“荒谬、不公正、扼杀自由”的健康通行证作斗争。他本人则因感染新冠肺炎不会参加抗议活动。

多数法国人支持健康通行证

许多法国民众采取了更务实做法，决定接种疫苗以避免在8月暑假期间被排除在社交生活之外。超过52%的法国人口已经接种疫苗。62%的法国人支持健康通行证措施，赞成医护人员必须接种疫苗的比例甚至高达69%。

由于高传染性的Delta变种病毒快速蔓延，法国的新冠感染人数呈上升趋势，周五通报的新增感染人数为24000人。根据法国社会事务及卫生部委托进行的最新研究，未接种疫苗者占新住院人数（含重症监护）近85%，占新冠相关死亡者的78%。自新冠疫情爆发至今，法国已有近11.2万人死于新冠肺炎。

德国法院禁止示威活动

另一方面，柏林当局禁止预定于本周末举行的反封锁大型示威活动。法院官员表示，由于担忧Delta变种引发的感染上升，所以禁止抗议活动。

柏林行政法院法官拒绝批准参加人数逾2万人的13场示威活动，包括“横向思考者”（Querdenker）组织的反封锁运动。该禁令获得柏林-布兰登堡高级行政法院支持。

组织方透露，22500人已登记参加上述集会。另一场原定于周日举行的3500人游行也遭到禁止。

（美联社、德新社、路透社）

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