法国南部犹太教堂外发生爆炸 疑为恐怖袭击

法国南部一座犹太教教堂外，两辆汽车被人纵火，引发爆炸，造成一名警察受伤。官方数据显示，2024年上半年发生了887起反犹太主义行为，是2023年同期的近三倍。

（德国之声中文网）周六（8月24日），法国南部拉格朗德莫特（La Grande-Motte）一家犹太教堂外的两辆汽车被人纵火，引发爆炸，造成一名警察受伤。教堂内部无人受伤。

该市市长罗西尼奥尔 (Stéphan Rossignol)表示，该名警察是接到至少有两辆汽车着火的通报后前往现场。据当局称，其中一辆车内的煤气罐随后发生爆炸。

罗西尼奥尔称，监控摄像头记录了一名男子在贝斯雅科夫犹太教堂（Beth Yaacov Synagogue）前放火焚烧车辆的过程。据调查人员称，录像显示一名男子手拿空瓶，腰间系着一面巴勒斯坦国旗。其中一个画面中可以辨认出一把武器，可能是一把 9 毫米口径的手枪，但画面并不清晰。据报道，嫌疑人是徒步离开现场。

警方表示，爆炸可能是由藏在其中一辆车内的煤气罐引发的。这座靠近蒙彼利埃的小城常住人口约为8500人，但在夏季旅游旺季人口数量会大幅增加。

宪兵队表示，犹太教堂的两扇门也着火受损，但尚不清楚这些门是在爆炸前还是爆炸后起火。建筑内没有人受伤。目前尚不清楚受伤警察的伤势情况。

法国内政部长达马宁 (Gerald Darmanin) 称这是一起“明显的犯罪”行为。“我向我们的犹太同胞和社区保证，我将提供全力支持。”

法国内政部长表示，在爆炸事件发生后，法国犹太人聚集地点的警力将会增加。 图像来源: Pascal Guyot/AFP/Getty Images

达马宁表示，应总统马克龙的要求，“将动用一切手段”来寻找犯罪者。达尔马宁还指示立即增加犹太礼拜场所外的安全部署。

法国反恐检察官办公室已着手进行调查。法国总统马克龙称这是一起恐怖袭击，并表示将尽一切努力找到嫌犯。

反犹主义情绪上升

爆炸发生之际，法国和其他欧洲国家因加沙战争而处于高度戒备状态。达尔马宁本月表示，政府在2024年上半年统计了887起反犹太主义行为，是2023年同期的近三倍。

法国犹太机构代表委员会（CRIF）称这起爆炸是“一次杀害犹太人的企图”。CRIF主席阿尔菲（Yonathan Arfi）告诉法新社，使用煤气罐“在礼拜者预计抵达犹太教堂时发生的爆炸不是简单的犯罪行为”，他说，“这是蓄意杀人”。

（法新社、德新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

