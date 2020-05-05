法国医生称零号病人12月就感染新冠

（德国之声中文网）巴黎北部一家医院的医生在《国际微生物杂志》发表的研究报告中指出，他们对14位于2019年12月初至1月中旬期间因非典型肺炎接受治疗的患者中提取了病毒样本。其中有一位42岁,名叫哈马（Amirouche Hammar）的阿尔及利亚裔鱼贩，他在法国生活多年，并且没有最近的旅行记录。

哈马星期二对法国广播公司BFM-TV表示，12月下旬，他凌晨5点开车去了一个去医院的急诊室，因为他感觉自己病的很重，出现了胸痛和呼吸困难的症状。

"他们说，也许你的肺部已经被感染，但并不确定。但是你的病非常非常的重。因为你在咳血，这不是普通的流感"，这位患者向美联社表示。

医生说，哈马的入院时的症状和中国以及意大利的新冠病人一致。医生们对当时获取的病毒样本进行了检测，发现了冠状病毒。

巴黎一间医院内的新冠肺炎重症患者

"幸运"的感染病人

名为科恩（Yves Cohen）的医生写到："鉴定第一位感染患者对于流行病学来说具有巨大意义

，因为它极大地改变了我们认知。"科恩是一名重症监护专家，在哈马生活的巴黎北部郊区工作。这一区域的新冠病毒感染和死亡情况尤其严重。

但哈马感染后，病毒似乎没有进一步被传播，他也康复了。科恩和其他参与研究的医生认为，他们的研究结果显示了，在欧洲正式宣布发现首例新冠病例之前，可能就有许多未被发现的病例。

5月3日通过网络发表的这篇文章指出，科学家们还是承认，由于这项研究是回顾性的，因此"就诊

记录并不详尽，可能缺少一些相关信息。"另有其他专家说，研究的结果可圈可点，但无法给出定论。

同行的质疑

英国诺丁汉大学分子病毒学教授鲍尔（Jonathan Ball）表示，导致上述结果的另一个可能是存放其病毒原体的实验室被感染。他指出："如果这个人真的感染上了（COVID-19 新冠病毒），那法国的疫情就应该更早的大范围扩张。"鲍尔本人没有参与法国医生们的研究调查。

他指出："对任何病毒的样本进行基因测序会让人深入了解该病毒样本是否确实是早期的分离株还是后来被感染。但从数据来看，病毒样本数量很低，因此很难进行进一步分析。"

爱丁堡大学的流行病学家罗兰·高（Rowland Kao）也表示，即使该病例被确认为COVID-19，也不能肯定新冠病毒在欧洲的传播比人们想象的更早。他说，在世界上很多地方都能可能发生受感染者转移到未出现感染的地区，但没有导致病毒传播的情况。

之前，有意大利的医生报告称，他们也通过回顾性的研究发现在该国正式宣布首例新冠感染病例前就已经出现的病例。