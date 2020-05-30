法国削减中国赴法航班 中方称"令人费解"

（德国之声中文网）"从7月13日开始，中国航空公司每周飞往法国的航班只能有一次"，法国驻华大使馆网站称，并表示中法两国政府正在磋商，"希望达成令人满意的解决方案"。

据路透社报道，法国大使馆还表示，国航、东航以及南航这三家中国航空公司此前被授权每周可以各从中国飞巴黎一次；而根据6月12日的对等安排，法国航空也被允许每周可以有三趟航班飞中国，但在实际操作中，中国当局只允许法航每周执飞一个航班。法国大使馆也称，法国在通过外交施压希望北京更多法国赴华航班，同时也建议旅客对两国航空联系中断做好心理准备。

中方：已经给予了法国特别照顾

对于法方表态，中国驻法大使馆做出回应，称法国政府要求法航每周飞中国的3个航班都在上海落地，而上海由于接待外航数量多，面临巨大防疫压力，客观上存在难以克服的困难。

中国驻法国大使馆网站刊登其发言人接受媒体采访称，中国民航局于3月26日针对正常执飞的来华航班出台"五个一"政策，该政策对中外航空公司一视同仁。"按照'五个一'政策规定，由于法航已停飞，法国在华并没有正常执飞航线，法航复航需另行审批。但考虑到中法友好，中方给予法方特殊照顾，允许法航参照'五个一'政策复飞。"

这位发言人还表示，"考虑到两国友好大局及双方人员往来的切实需求，中方不仅破例同意法航一家每周执飞三班赴华航班，其中一个航班飞上海，而且一再想办法，为法航第二、三班航线推荐其他着陆城市。法航的中方合作伙伴甚至让出其执飞的上海航线，并主动提出愿为法航执飞中国其他城市提供地面服务。在上海方面已同意接收法航第二个来沪航班并等待中国政府完成批准程序时，法方却做出强制削减中方航班的决定，令人费解"。

这位中国大使馆发言人强调，在当前疫情严峻的情况下，中国航空公司执飞法国时始终遵守法方防疫规定，法航复飞中国也应该遵守中方防疫规定，"这才是法方所称'对等原则'的应有之义"。他对法国方单方面削减中方航班深表遗憾，表示此举将对中国航空公司和两国民众造成损害，希望法国重新审视有关决定。

"对等航权"争议

在海外疫情肆虐的背景下，中国官方3月29日开始施行严格限制入境客运的"五个一"政策，其中规定，外国每家航空公司经营至中国的航线只能保留1条，且每周运营班次不得超过1班。

今年6月，美国方面认为中方违反对等原则，针对中国发布"禁飞令"，限制每周由中国航空公司运营的往返中美直飞航班。之后中国民航局做出让步，放宽了此前针对国际航线执行的"五个一"政策，并采用"奖励与熔断"政策，动态调整境内外航司的国际航班频率。中美目前维持每周各运营4班中美航线的安排。

另据中国媒体财新报道，德国也要求与中国同等的国际航线对等权，将会限制中国航司执行航班量。从7月16日开始，中德两国每周将各运营2个定期客运航班，其中仅有一班航班可以始发、抵达上海。报道也援引中国民航局人士指出，相关事宜仍在沟通中。

目前，德国方面并未传出削减航班的消息。法兰克福机场新闻处对德国之声表示，无法透露相关信息。截止发稿，德国之声发给汉莎航空和国航的问询未得到回复。

自6月24日起，德国汉莎航空恢复每周一班法兰克福至上海客运航线，7月6日重启每周一班的法兰克福至南京航线。