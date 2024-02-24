法国农民抗议者冲击巴黎国际农业展

（德国之声中文网）周六（2月24日），数十名法国农民强行闯入巴黎国际农业展大门，抗议欧盟的环保政策和其他措施，称这些政策和措施触及到农民利益的底线。

抗议者与试图制止他们的防暴警察发生了冲突。

他们中的许多人高喊口号并发出嘘声，要求法国总统埃马克龙辞职。

路透社报道说，至少有一人在农业展上被捕。该展览会为期九天，接待访客大约60万人。

马克龙原定在周五出席该展览会举办的国际农业沙龙，与农民、食品加工商和零售商举行一场辩论。但在农民工会表示拒绝参加之后，该活动被取消了。

抗议者：环保政策阻碍了粮食生产

几周来，欧洲各地的农民举行了愤怒的抗议活动，认为应对气候变化的程序繁复的新政策以及来自乌克兰的不公平竞争使他们利益受损。

示威活动已经迫使一些欧洲国家和欧盟撤回了若干改革计划。

2月1日在法国舍夫里耶尔举行的农民抗议活动

在法国总理阿塔尔（Gabriel Attal）承诺采取价值4亿欧元的新措施后，法国农民已经缩减了抗议活动，包括封锁高速公路和在公共建筑前倾倒粪便。

但在本周国际农业展开幕之前，抗议活动再次爆发。抗议者的目的是向政府施压，要求兑现承诺并提供更多帮助。

周五，法国农民在农业展前举行示威活动，一些人在那里扎营过夜。

另外一些抗议者则参加了在巴黎市中心长达数小时的拖拉机游行。

一些政治分析人士认为，示威活动可能会影响6月欧洲议会选举。

波兰官员拒绝与乌克兰会谈

在东欧，波兰周五拒绝和乌克兰总理率领的代表团谈判。该代表团寻求解决因波兰农民在两国边境举行长达数周的抗议活动而造成的紧张局势。

波兰政府表示，从未同意就示威活动举行边境会议。

波兰农民封锁了乌克兰边境的过境点，谴责所谓来自饱受战争蹂躏的这个邻国的廉价农产品的不公平竞争。

基辅称乌克兰的经济因封锁遭受了损害，并称封锁阻碍了乌克兰的出口和武器转运。

波兰农民誓言从周日起封锁连接波兰和德国的一条重要公路。

欧盟各国部长将于下周一在布鲁塞尔举行会议，讨论旨在减少欧盟边境农产品检查次数的新提议。



（法新社、路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。