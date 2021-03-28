 法国再次将进入全国停摆状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2021

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时政风云

法国再次将进入全国停摆状态

3月31日，总统马克龙宣布，将把已在部分区域内实施的新冠防疫限制措施扩大至全国，为期至少一个月。马克龙强调，此举意味着 “与时间赛跑”。

马克龙对全国发表电视讲话宣布，将已在19个行政区实施的限制措施扩展至全国，为期四周。

马克龙对全国发表电视讲话宣布，将已在19个行政区实施的限制措施扩展至全国，为期四周。

（德国之声中文网）维持开放学校、采取各区域有区别抗疫措施，长期来一直是这位法国总统对付新冠大流行瘟疫奉行的宗旨。然而，面对第三波汹涌疫情，马克龙决意吸取教训，改弦更张。

马克龙对全国发表电视讲话宣布，将已在19个行政区实施的限制措施扩展至全国，为期四周。他称，现在是 “与时间赛跑”。

学校这次也不例外

从圣周六开始，全国各地非必需品商店通通关闭，公民外出受严格限制。学校已将停课，为本学年以来首次，而马克龙总统此前曾一再强调，要尽可能防止这一情况发生。现在，全国范围内，自复活节周末起，学校统一关门三周，第一周实施远程教育，之后两周度春假。

迄今为止，法国只是去年春季首次实施停摆时一度关闭过学校，不久后，马克龙总统力主及早重新开放。

从本周末起，法国全境实施公民行动限制，例如，离家散步或运动的距离不允许超过10公里。这些规定在国内大部分地区已经实施。不过，与去年春秋两季的限制相比，新规定较为宽松，当时，公民只被允许在半径不超过一公里的范围内外出活动。根据新措施，晚上7时起继续实行宵禁。此后，人们必须说明正当理由，方可外出，不过，购物或散步不包含在内。此外，企业必须提供更多居家办公可能。

像3月31日斯特拉斯堡这样的场景，未来几周内当不会再出现

像3月31日斯特拉斯堡这样的场景，未来几周内当不会再出现

承认政策失误

马克龙总统承认在应对新冠危机方面 “有失误”，但吸取了教训。他称，“在大流行瘟疫期间的每个阶段，我们都可以告诉自己，可以做得更好，我们有过失误。所有这些都是真的。但我知道，我们学到了东西，每次都变得更好。”

马克龙宣布的是国防委员会的决定。该委员会成员由高级内阁成员组成。该机构经全天讨论做出了这一决定。马克龙上一次就新冠危机对全国发表电视讲话是去年11月27日。

最近，法国全国平均每10万居民一周内染疫率升至375。上周，德国将法国列为高发区，并收紧入境规定。6700万人口的这个国家，迄今有超过9.5万人死于新冠。

最新统计数字显示，在法国重症监护室中接受治疗的染疫患者升至5072人，高于第二波疫情高峰期。根据法国卫生部的数据，这意味着，该国每10张重症监护床位中就有9张已经占用。

凝炼/洪沙  （德新社，法新社）

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