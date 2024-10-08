法国内政部长：本拉登之子不得再次入境

前基地组织领导人奥萨马·本拉登之子奥马尔·本拉登在2023年因“美化恐怖主义”被法国驱逐出境。法国新任内政部长希望以此为例，强化法国驱逐非法移民的力度。

（德国之声中文网）法国内政部长布鲁诺·勒塔约（Bruno Retailleau）下令禁止基地组织前领导人本拉登的儿子重返法国。勒塔约周三在X平台上发文写道：“任何情况下，现年43岁的奥马尔·本拉登（ Omar bin Laden）都不能再次入境法国。”来自保守派阵营的勒塔约将同多名省长举行会晤，目的是共同推动强硬的遣返政策。

2016年至2023年期间，奥马尔·本拉登曾同其英籍妻子一道在法国诺曼底生活，并以艺术家身份工作过一段时间。奥马尔·本拉登19岁时就已离开父亲本拉登，此前曾在多个阿拉伯国家生活过。他的父亲奥萨马·本拉登曾同五名女子结婚，共生育了20多名子女。

2023年，奥马尔·本拉登被法国驱逐出境，因为他在父亲忌日之际在社媒平台发表文章，而这篇文章被视为是对恐怖主义的美化。奥马尔·本拉登则否认这篇文章出自他本人之手。目前，奥马尔·本拉登生活在卡塔尔。

同多名省长举行会晤前，内政部长勒塔约显然希望将奥马尔·本拉登作为驱逐出境的成功案例。勒塔约在文章中写道：“省长下达了驱逐令，最后也成功让当事人离境。”

内政部长勒塔约希望强化法国驱逐非法移民的力度。 图像来源: Ludovic MARIN/AFP

勒塔约出任内政部长之后，誓言要大力增加驱逐出境的成功案例。过去几年当中，法国有关当局下达的驱逐令不断增多，但与此同时，实际被驱逐出境的人却越来越少。

从2020年开始，非法滞留法国的外来移民当中，自愿或被强制离境者仅占7%。大多数驱逐令最终无法实施的原因是，这些非法移民的原籍国拒绝或拖延为当事人提供必要的旅行证件。

由保守派总理巴尼耶领导的法国新政府宣布，将采取更多强硬的移民政策。这也是对极右民粹主义议会党团“国民联盟”做出的回应，因为一旦国民联盟对左翼阵营的不信任案提供支持，将导致现政府的倒台。

(法新社）

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