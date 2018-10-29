法国公司的核电站机密遭黑客窃取

（德国之声中文网）德国和法国的媒体周五（11月2日）报道，数以千计的有关核电站、监狱和电车网络的敏感文件，在一场网络攻击中，从法国公司的服务器上被盗。

根据北德广播电台、南德意志报和法国世界报报道，今年6月，从法国公司Ingerop非法窃取的数据多达65GB. 该公司发言人说，涉及十多个项目的11,000多份文件被窃。这些文件包括法国一座安全级别很高的监狱的摄像头布控计划、法国东北部一个核废料堆计划和Ingerop公司上千名职员的个人身份信息。

报道称，有些文件涉及位于法德边境的费森海姆核电站。

Ingerop公司说，并非所有的文件都能被识别。它还说已经通知受到影响的客户，并已经采取适当的秘密安全措施。

调查发现，Ingerop公司的数据被转移到德国西部城市多特蒙得一个租来的服务器上。

过去几个月来，这家公司受到反核人士的批评，因为它卷入一个地下核废料堆积场的建设计划。这个堆积场位于洛兰（Lorraine），计划数年间建成。一旦建成，这个核废料堆距离德国边境只有125公里。