法国任欧盟主席 能否助马克龙连任？

（德国之声中文网）明年1月1日起，一方面，马克龙能够带领法国成为欧盟的关键角色；另一方面，此期间也正值法国总统选举，这意味着到时他会受到来自四面八方的压力。

為马克龙加分

政治学者德梅丝梅（Claire Demesmay）认为欧盟理事会主席国的角色为马克龙提供了一个促进其竞选议程的绝佳舞台：将欧洲问题与国内问题联系起来。她向法新社表示：「 一个『保护人民的欧洲』应该要有统一的最低工资，这肯定能吸引法国人民。」德梅丝梅提到，法国人民也喜欢见到他们的总统接待外国政治家，任期期间预计会在法国各地举行十几次访问会议。

尽管马克龙也有败选的可能性，但事实上，他的赢面相当大，并且能利用此机会进一步说服法国的选民，例如强调欧盟前几个月通过7500亿欧元的「疫后重建基金」等。

本月9号，马克龙在一场新闻发布会上提到，随着全球正在寻求摆脱新冠危机，欧盟需要重新思考其预算框架，并改变其赤字规则，以鼓励疫情后的投资并促进增长。欧盟需要一个经济对策，其中应包含一个优先任务：「使欧洲成为生产、创新和创造就业的伟大大陆。」为此，他表示欧盟将在2022年春季起草文本，以落实今年达成的全球最低企业税协议。

德國是助力

马克龙自知如果没有德国的帮助，他无法在欧盟取得大成就。幸运的是，德国之前同时接任七国集团主席国，而且还希望法国能伸出援手 — 这对于双方能够顺利密切合作是相当大的助力。

德法两方领导人曾在欧盟相关项目多次密切合作

对这位法国总统来说，接任欧盟理事会主席国是其欧洲野心的一个亮点。 2017年上任不久之后，他在一次大学演讲中提到了「主权的欧洲」。当时，马克龙说道：「我们需要从一个内部合作的欧洲转向一个世界强权的欧洲」，言下之意指着正在撤退的美国和崛起的中国。

马克龙至今没有明确表现出对中国的态度，今年10月底他与中国国家主席习近平通了电话，马克龙当时仅提到欧中关系和贸易问题，而没有谈到最敏感香港和新疆局势。对于美、英等国抵制冬奥，马克龙称，外交上的抵制效果有限，应该在全面抵制或全面参与中做选择。不过，对于立陶宛和中国关系恶化，法国官方则表示支持立陶宛。爱丽舍官网公布的宣言内容写道：「在立陶宛承受施压，尤其是在中国关系框架下进行勇敢抉择而带来压力或后果之际，法国和你们站在一起。」

习近平曾与2019年出访法国

雄心勃勃的计画

智库雅克·德洛尔研究所的所长马亚尔（Sébastian Maillard）认为：「法国担任欧盟主席是一个非常雄心勃勃的计画，必须在4月初（法国总统选举为4月中）之前取得切实的成果。

需要讨论的项目清单很长，从申根地区的改革、更灵活的预算规则、二氧化碳税到关于数字化的倡议，这些都是欧盟已经在激烈辩论的话题。明年的1月19日，马克龙将首次以「欧盟主席」身份于斯特拉斯堡的欧盟议会面前亮相，预计在那之后不久，他就会宣布参加总统选举竞选连任。

（法新社、路透社等）

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