 法国人举行集会声援遇害教师 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2020

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时政风云

法国人举行集会声援遇害教师

尽管因新冠疫情限制集会，法国各地仍有成千上万人举行集会，悼念被残忍杀害的47岁教师。部分人高举“我是塞缪尔”的标语牌，与2015年《查理周刊》发生枪击案后一些人高喊“我是查理 ” 相呼应。

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教師遭18歲難民斬首 法國人民走上街頭

（德国之声中文网）聚集在法国首都巴黎市中心东部共和国广场上的民众鼓掌数分钟，以纪念上周五（10月16日）被一名18岁青年斩首的教师塞缪尔·帕蒂（Samuel Paty）。许多人高举着" 我是塞缪尔"、"我是教授"或"我是老师"的标语牌，与2015年讽刺杂志《查理周刊》发生枪击案后一些人高喊"我是查理 " 相呼应。

"查理周刊"的编辑人员也响应SOS 组织和教师工会的号召加入了示威行列。不仅在巴黎，而且在里昂、里尔、和尼斯等城市，总共有上万人参加了悼念遇害教师和主张言论自由的群众集会。

位于巴黎东部的共和国广场是一个具有象征意义的地方，在2015年1月包括"查理周刊" 袭击在内的一系列恐怖事件发生后，来自法国各地的人都前来这里纪念遇难者。此后，该广场就成对恐怖袭击受害者的声援之地。

和巴黎市长安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）一起参加了声援游行的法国总理让·卡斯特克斯（Jean Castex）对《星期日报》记者说，政府正在制定更好地保护教师的战略。他表示："我想让老师们知道，在这种卑劣的行为之后，整个国家都站在他们一边。" 这场悲剧涉及到每一位法国人，因为对这位老师的攻击就是对共和国的攻击。

Frankreich Paris | Trauer um getöteten Lehrer Samuel Paty (Michel Euler/AP/picture-alliance)

示威者聚集在具有象征意义的共和国广场

星期日（10月18日），马克龙总统主持召开了国防委员会会议，讨论打击伊斯兰激进主义的进一步措施。马克龙将此次袭击称为"伊斯兰恐怖袭击"。星期三（10月21日），法国将举行遇难教师的告别仪式。

上周五（10月16日）下午，这名老师在他位于巴黎郊区的学校附近被一名车臣籍的18岁青年杀害。这位教师在给学生上公民教育课时曾展示穆罕默德的漫画讲述言论自由。对于许多穆斯林来说，对其先知的任何描绘都是亵渎神明。

残酷袭击教师的阴影笼罩了处于第二波新冠疫情浪潮中的法国。巴黎已经处于最高警告等级，禁止千人以上的聚会。但是巴黎警方特为悼念活动放松禁令。

李京慧/达扬 (德新社、法新社、美联社)

 

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