 法国为何将堕胎权写入宪法? 其他国家情况如何? | 文化经纬 | DW | 07.03.2024

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文化

法国为何将堕胎权写入宪法? 其他国家情况如何?

与许多其他西方国家相比，法国人一直更坚定地支持堕胎权，也包括该国大多数右翼人士。本周，法国国会两院特别会议以压倒性票数通过修宪案，使法国成为将堕胎自由写入宪法的先驱。

活动家们主张将堕胎权利宪法化，以防止更保守的政府上台后发生变化

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（德国之声中文网）法国国会3月4日在凡尔赛宫召开国会两院特别会议，以780票赞成、72票反对的压倒性票数通过修宪案，使法国成为将堕胎自由写入宪法的先驱。

法国是世界上第一个将堕胎权明确写入宪法加以保护的国家。

法国参议院于2024年2月28日投票决定进行这项修宪程序。而这一历史性时刻的开端可以追溯到更早之前。2022年11月24日，法国国民议会就通过了左翼政党“法兰西不屈服党”（LFI）提出的相关法案。

以下是法国争取堕胎自由运动的几个历史节点，以及与欧洲其他国家的比较。

在法国，即便右翼政党也支持堕胎

在2024年1月底的一次会议上，法国国民议会议员以压倒性多数支持将“堕胎自由”写入法国宪法。在参加投票的约500名议员中，仅有30名保守派议员和无党派人士反对该法案。

法国议会参众两院分别投票赞成将堕胎自由入宪

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多项调查显示，法国民意强烈支持堕胎权。根据法国民意调查公司IFOP2022年的一项调查，86%的法国公民赞成将堕胎权写入宪法。

极右翼政党国民联盟总体上支持堕胎权，但这在该党内仍是一个有争议的话题。在该党的88名议员中，有46人投票支持修改宪法，其中包括该党领袖勒庞。12名议员投了反对票，14名弃权。

法国支持堕胎权利由来已久

2022年之前，许多立法者认为没有必要在宪法中加入堕胎权，因为妇女已经有了堕胎的权利和途径。

1975年，法国通过一项以支持堕胎的卫生部长西维尔（Simone Veil）命名的法律，使自愿终止妊娠合法化。该法律允许在怀孕十周内堕胎，随后在2001年延长至第12周，2022年又延长至第14周。

自20世纪80年代起，堕胎手术被纳入法国国家医疗体系。

法国是最早将米非司酮作为堕胎药合法化的国家之一

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堕胎自由：欧美各国的比较

活动人士称赞法国的宪法修正案是一个突破性的举措，它支持妇女的生育权利不受政治逆转和挫折的影响。

2022年6月24日，美国最高法院推翻1973年保障堕胎权的“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）的裁决。当时，法国总统马克龙表示，要让堕胎权在法国成为一项不可逆转的权利。

在最高法院的裁决之后，美国的一些州要么几乎完全禁止堕胎（只有极少数例外），要么实施高度限制堕胎的措施。

更多阅读：“堕胎很麻烦，买枪就简单很多”

法国将堕胎自由写入宪法被广泛认为是对美国限制堕胎权的回应

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在欧洲，尽管各国的堕胎许可条件差异很大，但堕胎法已呈自由化趋势。堕胎的法定期限各不相同：荷兰为24周，瑞典为18周，法国和卢森堡为14周，爱尔兰和丹麦为12周。

在德国，堕胎原则上是违法的，但有例外，在某些情况下，这种行为有理由不受处罚。如果堕胎是依据“咨询条例”（Beratungsregelung）进行的，则免去处罚。根据医学或犯罪学指征进行的堕胎也不受惩罚。

更多阅读：德国堕胎法改革 取消禁止医生做"广告"的219a条

马耳他则禁止堕胎，除非母亲或胎儿的生命受到威胁。

同样，在波兰，宪法法庭2020年一项裁决宣布因胎儿缺陷而堕胎为非法，从2021年初开始禁止堕胎，但强奸、乱伦或母亲生命受到威胁的情况除外。这个东欧国家的新政府准备放宽堕胎禁令，但右翼总统杜达仍有可能予以否决。

波兰女性堕胎难

在匈牙利，尽管自1953年以来12周以内的堕胎都是合法的，但2022年对堕胎的规定有所收紧。寻求堕胎的妇女必须事先聆听胎儿的心跳，而且必须接受咨询。

意大利右翼总理梅洛尼反对堕胎，但承诺不会修改现行法律。她一再表示，她希望给予妇女“不堕胎的权利”，并确保向她们指出其他选择。

与此同时，在西班牙、马耳他和匈牙利等以天主教为主的国家，许多医生和医疗服务提供者以道德或宗教为由拒绝实施堕胎，限制了妇女获得及时、安全的堕胎手术。

2023年对24个欧盟成员国进行的一项调查显示，约71%的成年人支持大多数或所有情况下的合法堕胎，约27%的人反对。

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