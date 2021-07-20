法国：中国黑客正向该国發起大规模网攻

（德国之声中文网）法国国家资讯系统安全局（ANSSI）21日發布公告称，由中国政府所支持的黑客团体APT31正向法国展开大规模的网路攻击，目前已有许多法国组织遭黑客攻击。

ANSSI在公告中写道：「黑客似乎利用遭黑的家庭路由器作为中继站，潜伏其中藉此进行侦察、或者展开攻击行动。」公告中并未明述被攻击的组织所属的领域及其性质。

科技媒体《Cyberscoop》报导，APT31在资安界又被称为Zirconium（锆）、Judgement Panda（判决熊猫），今年3月才因涉嫌黑入芬兰国会取得内部邮件而被芬兰情报单位点名、也曾被指控在去年美国大选期间针对当时总统候选人拜登的竞选团队进行黑客攻击。

虽然APT31的攻击行动是从2016年起才受到资安界瞩目，但《Wired》报导，根据资安公司Check Point的调查，早在2014年APT31就曾获取了美国国家安全局（NSA）的一项黑客工具，并透过它反过来攻击他们在美国的目标。

中国黑客影响遍及欧美

法国对中国黑客的指控，是近期多个外国政府对中国网路攻击行为表示警告后最新的發展。7月19日，美国、北约、五眼联盟、欧盟及日本才联合向中国提出指控，认为中国要为其在全球展开的「恶意网路活动」负起责任。

当时，美国国家安全局、网路安全与基础设施安全局以及联邦调查局联合發表一份报告，详细地描述了中国政府支持的网路黑客使用了超过50种策略、技术和方式，对美国和盟国电脑网路發动袭击，包括今年3月对微软电邮系统的攻击。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）更在一份声明中直接点名APT31。声明写道，英国及盟国认为APT31及另一个黑客团体APT40，幕后的藏镜人都是中国国安部。

此外，美国政府也在20日发布报告表示，由中国支持的黑客在2011年到2013年间曾针对美国石油和天然气管道网路进行大规模的网路攻击，受害企业高达23家。

对此指控，中国外交部發言人赵立坚表示：「美方所谓报告完全是颠倒黑白，贼喊捉贼。中国坚决反对并打击任何形式的网络攻击，这一立场是一贯和明确的。」

赵立坚又说：「美国是对中国网络攻击的最大来源国。数据显示，2020年，中国相关机构捕获超过4200万个恶意程序样本，在境外来源的恶意程序样本中，有53%来自美国。要论全球「头号黑客」，如果美国自称第二，没人敢称第一。」

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

