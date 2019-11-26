法吁中关闭新疆「再教育营」　会有多少国家响应？

（德国之声中文网）法国周三(11月27日)呼吁，中国应停止「大规模任意拘押」新疆穆斯林。在新疆，约有100万维吾尔族和其他穆斯林少数民族被关押在北京称之为职业学校的「再教育营」中。法国外交部发言人对记者说：「我们呼吁中国停止大规模任意拘押。」

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）呼吁中国关闭「再教育营」，并允许联合国人权事务高级专员尽快访问新疆，以报告有关情况。他说，法国政府正「密切注意新闻界报导的所有证词和文件」。

根据联合国、BBC和法新社资料，图上显示出的是新疆关押维吾尔族穆斯林营地的位置。

人权ｖｓ．商业利益

中国维吾尔穆斯林流亡领袖敦促各国切断与北京的贸易联系。世界维吾尔人代表大会主席伊萨（Dolkun Isa）表示，两次从中国政府泄露出的机密文件是新疆维吾尔人遭大规模拘押的证据。

伊萨周三对路透社说：「这些文件已被揭露，(各国)不再有任何沉默的藉口。文件已经把所有事都说明清楚。这些文件引起了国际社会的更多关注，给中国政府带来了更多国际压力。」他说：「现在不是照常做生意的时候。」

伊萨将于周四会见瑞士外交部官员，遊说这个中立国家。瑞士与中国间有自由贸易协定。瑞士主要的银行和公司在中国也相当活跃。他说:「我们会向瑞士政府表示，应停止与中国的自由贸易合作。现在也不是瑞士公司继续与中国开展业务的适当时机。」

伊萨和维吾尔族倡议者正在欧洲遊说，也寻求亚洲和北美政府的支持。他说：「这些国家应该改变主意。因为一直以来，他们都在寻求证据。我们知道维吾尔人发生了什么事，但我们很难提供证据。」

联合国专家和人权捍卫者说，自2017年开始，中国以关押至少100万维吾尔族人和其他以穆斯林为主的少数民族。他们被拘押在新疆的营地中。伊萨说，一些营地已经扩建，总共可能容纳300万人。

夏立民/李渔 (法新社、路透社)