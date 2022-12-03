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通常指德国西南部的大城市，即美茵河畔法兰克福。在德国东部，还有一座“奥得河畔法兰克福”。
美茵河畔法兰克福是德国的金融中心，也是欧洲央行总部的所在地。
乌鲁木齐火灾“头七”，一些年轻人在中国驻法兰克福总领馆前举办了一场不喊口号的悼念活动。这里是德国之声来自现场的报道。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。
《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。
一段时间来，有关德国与中国经济“脱钩”、“降低依赖性：的争论频见报端。德国8名跨国企业CEO和董事会主席在《法兰克福汇报》联名发表文章强调，独立性无法靠孤立政策来实现，“继续利用中国的增长势能来推动刺激和加强欧洲经济，这才最符合德国的利益”。《世界报》发表评论，寻找中国之外的替代市场不是靠口头上的大话，而须诉诸于行动。
根据“透明国际”发布的数据，德国政坛的清廉程度在全球排名高居第十，不过这并不意味着德国高官就不会腐败。周日，曾经以亲民著称的法兰克福市长就在一次全民公投中被罢免，主要原因是：动用公权力为家人谋福利。
周六的德语媒体，继续密集关注前一天肖尔茨的北京之行。《法兰克福汇报》警告说，最关键的问题是德国今后如何站队，从而避免重蹈对俄政策的覆辙。《经济周刊》则指出，值得害怕的并非中国本身，而是对中国的经济依赖性。
连日来人权组织"保护卫士"指责中国在世界多地设有"警察服务站"的报告受到高度重视。被点名的法兰克福所在的黑森州，其警察局称非常重视相关的指控，并频繁地对它们进行评估。
究竟该不该允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，德国《法兰克福汇报》以希腊比雷埃夫斯港为例指出，“风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了”。《商报》预测，一旦中国经济复苏，对能源的需求量重新增加，届时欧洲就会觉得窘迫，“全球液化天然气的争夺战才刚刚开始”。
二十大召开之际，德语媒体给习近平过去10年的经济政策开出了成绩单。《南德意志报》指出，如今中国“消费低迷、房地产危机、贸易战：国家元首习近平在其第三个任期前有很多麻烦。这都是他自作自受。”
《星期五周报》文章认为，围绕台湾的冲突隐含着爆发核战争的危险。《法兰克福汇报》关注了拜登邀请12个太平洋岛国领导人到白宫参加峰会反映出的战略变化。
《新苏黎世报》文章探讨了习近平在第三任期是否会走与美对抗的路线，并将习近平与普京做了比较。《法兰克福汇报》关注了包括中国经济疲软在内的亚洲地区面临的危机。
《新苏黎世报》文章分析了习近平对待普京的战略，认为俄罗斯的衰弱对北京当权者来说是一把双刃剑。《法兰克福汇报》关注了戴姆勒卡车公司在中国投资建厂的5亿欧元大项目。
《南德意志报》刊评认为，随着中国、印度公开对战争表示怀疑，宣布局部动员令的普京已经显露出黔驴技穷、众叛亲离的迹象。《法兰克福汇报》则指出，最新动向表明，普京缺乏可信赖的盟友，而乌克兰却有。
《法兰克福汇报》指出，如果强行和中国经济脱钩，至少在短期会给风雨飘摇的德国经济造成难以承受之痛。自民党副主席在《时代周报》的一篇客席评论则指出，要想摆脱对华依赖，德国以及欧洲还有很多准备工作要做。
《法兰克福汇报》赞成欧盟出台针对新疆强迫劳动产品之禁令，但是反对政府将本应自己承担的义务转嫁给企业。德国《资本》杂志则指出，除了巴斯夫、大众汽车等少数企业，大部分德企都已经在主动追求产业链多样化，避免过度依赖中国。
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