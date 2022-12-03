德语媒体：德国8名跨国企业高管呼吁“用魔法才能打败魔法”

一段时间来，有关德国与中国经济“脱钩”、“降低依赖性：的争论频见报端。德国8名跨国企业CEO和董事会主席在《法兰克福汇报》联名发表文章强调，独立性无法靠孤立政策来实现，“继续利用中国的增长势能来推动刺激和加强欧洲经济，这才最符合德国的利益”。《世界报》发表评论，寻找中国之外的替代市场不是靠口头上的大话，而须诉诸于行动。