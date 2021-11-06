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通常指德国西南部的大城市，即美茵河畔法兰克福。在德国东部，还有一座“奥得河畔法兰克福”。
美茵河畔法兰克福是德国的金融中心，也是欧洲央行总部的所在地。
美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。
自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。
上周世界卫生组织推荐26名专家加入“新型病原体起源国际科学咨询小组”。《时代在线》发表文章指出，即便新冠病毒不是起源于武汉病毒实验室，“也无法减轻中国共产党的连带责任”。《法兰克福汇报》撰文指出，以为德国疫苗可以进军拥有14亿人的中国市场，这是德国拜恩泰科公司（BionTech）首席执行官吴沙忻“迄今为止职业生涯中最大的误判之一”。
2021年法兰克福书展在一场争议中开幕：由于书展也允许右翼出版商参展，一位非洲裔女作家取消了她的亮相。对此书展方面表示会坚持言论表达自由。而批评者则指责组织方“对不宽容的人过于宽容”。
低于预期的中国第三季GDP4.9%的增长引起了德语媒体关注。《法兰克福汇报》认为，中国的经济增速很快就会再次上升，但中国的共同富裕在很长一段时间内仍将是一个梦想。《南德意志报》则指出，由于经济增长放缓，电力不足，北京暂时把气候目标扔到了一边。
法兰克福-哈恩机场资不抵债，宣布破产。该机场由中国海航集团控股。海航集团本身也是麻烦缠身，不得不破产重组，其高层目前被中国警方控制。
《法兰克福汇报》担忧地指出，疫情期间，德国经济对中国市场的依赖度进一步增强了，而在中美之间保持中立也绝非易事。《商报》则担心，一旦台海发生战事，高度依赖台湾芯片产业的欧洲企业将会受到重创。
北京近期在台海问题上剑拔弩张的姿态，引发了德语报刊的高度关注。《德国编辑部网络》刊评指出，北京的表态其实并无新意，西方国家切勿给本已紧张的局势火上浇油。《法兰克福汇报》认为，北京的高压威慑，只能起到反作用。
《法兰克福汇报》注意到中国近期以来政府采取的政策似乎显示关起国门，并警告它的阻碍力量；《世界报》认为亚投行给匈牙利贷款是中国向美国叫板的又一举动。
台湾国防部认为，2025年两岸爆发冲突的可能性将大幅提升。《法兰克福汇报》指出，对大国中国而言，武力攻台绝非毫无风险。
《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
《法兰克福汇报》指出，近期北京当局对经济界的一系列监管风暴表明，在中国做生意始终面临着高风险，这对全球经济都构成了威胁。《商报》的一篇客席评论则认为，欧洲必须团结起来认清自己的战略利益，避免被美中两国当作争霸赛的棋子。
国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。《法兰克福汇报》分析指出，中国性少数群体面临的压力越来越大和阳刚男性形象代表习近平关于振兴中华民族的意识形态不无关系。
新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
德国法兰克福总检察院对从中国走私女性并使其卖淫的两名涉嫌人士提告。这些女性曾在德国多地从事卖淫活动。两名被告也被指控在德国没有缴纳社会保障金和税金。
德国多家报纸都关注了在美国匆匆撤离阿富汗、塔利班重新掌权后中国国内的反应以及中国在阿富汗的利益。《法兰克福汇报》文章认为，这一巨变很符合中国官方”东方升西方落“的叙事。《商报》认为， 西方国家撤出阿富汗让其他国家感到机会来了。
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