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法兰克福

通常指德国西南部的大城市，即美茵河畔法兰克福。在德国东部，还有一座“奥得河畔法兰克福”。

美茵河畔法兰克福是德国的金融中心，也是欧洲央行总部的所在地。

29.04.2017 Chinese soldiers touch-up a decommissioned Dongfeng 2 medium range ballistic missile on display at the Chinese Military Museum of the People's Revolution in Beijing on April 29, 2017. Chinese President Xi Jinping told U.S. President Donald Trump China is strongly against any action that would violate UN Security Council resolutions and added that the North Korean nuclear issue can be solved if all parties take responsibility and work together, according to state media. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛 06.11.2021

美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。
Besucher gehen am ersten Tag für Fachbesucher auf der Frankfurter Buchmesse 2021 durch die Halle. Nach der pandemiebedingten Pause 2020 darf die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden. +++ dpa-Bildfunk +++

2021法兰克福书展：疫情阻碍中港台展商 27.10.2021

自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。
February 13, 2021*** WUHAN, CHINA - FEBRUARY 13: (CHINA OUT) The man wear the mask while walking on the Yangtze River Bridge during the second day of the Spring Festival on February 13, 2021 in Wuhan, Hubei Province, China. China is marking the Spring Festival which begins with the Lunar New Year on February 12, ushering in the Year of the Ox. (Photo by Getty Images)

德语媒体：新冠病毒起源和BioNTech老总的市场误判 21.10.2021

上周世界卫生组织推荐26名专家加入“新型病原体起源国际科学咨询小组”。《时代在线》发表文章指出，即便新冠病毒不是起源于武汉病毒实验室，“也无法减轻中国共产党的连带责任”。《法兰克福汇报》撰文指出，以为德国疫苗可以进军拥有14亿人的中国市场，这是德国拜恩泰科公司（BionTech）首席执行官吴沙忻“迄今为止职业生涯中最大的误判之一”。
Eine Tasche mit der Aufschrift Frankfurter Buchmesse steht nach der Vorschau-Pressekonferenz zur Frankfurter Buchmesse 2021 vor einem Fenster mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund.

法兰克福书展开幕 右翼出版社惹争议 20.10.2021

2021年法兰克福书展在一场争议中开幕：由于书展也允许右翼出版商参展，一位非洲裔女作家取消了她的亮相。对此书展方面表示会坚持言论表达自由。而批评者则指责组织方“对不宽容的人过于宽容”。
This photo taken on April 15, 2021 shows employees working on an assembly line at an auto plant of Dongfeng Honda in Wuhan in China's central Hubei province, as data on April 16 shows the country's economy expanded at its fastest pace on record during the first quarter. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

德语媒体：中国的问题不是经济增长 19.10.2021

低于预期的中国第三季GDP4.9%的增长引起了德语媒体关注。《法兰克福汇报》认为，中国的经济增速很快就会再次上升，但中国的共同富裕在很长一段时间内仍将是一个梦想。《南德意志报》则指出，由于经济增长放缓，电力不足，北京暂时把气候目标扔到了一边。

Lautzenhausen, Deutschland - 27. Juli 2018: Terminal des Flughafen Frankfurt Hahn (HHN) in Deutschland. | Verwendung weltweit

海航控股的德国哈恩机场破产　 19.10.2021

法兰克福-哈恩机场资不抵债，宣布破产。该机场由中国海航集团控股。海航集团本身也是麻烦缠身，不得不破产重组，其高层目前被中国警方控制。
A car passes by a dealership of Shanghai Volkswagen, a joint venture between SAIC and VW, in Shanghai, China, 17 March 2013. Volkswagen is recalling more than 380,000 cars in China to address a long-standing gearbox problem. From April 2, the German manufacturer will recall 384,181 imported or locally produced cars which have faulty gearboxes, the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine said. Volkswagen China and its Chinese joint ventures will replace electronic components and upgrade software at a cost of between 3,000 yuan (US$483) and 10,000 yuan per vehicle, according to estimates. The company previously updated the software for some cars but did not eliminate the problem. The recall was announced less than a week after the problems were highlighted on a national TV program to mark Consumer Rights Day. The recall applies to vehicles imported or manufactured in China between December 2008 and this month, the quality watchdog said, and would include the Sirocco, Golf Wagon, Jetta, Magotan, Touran and Passat models. |

德语媒体:依赖中国 依赖台湾 德企还有救吗? 15.10.2021

《法兰克福汇报》担忧地指出，疫情期间，德国经济对中国市场的依赖度进一步增强了，而在中美之间保持中立也绝非易事。《商报》则担心，一旦台海发生战事，高度依赖台湾芯片产业的欧洲企业将会受到重创。
11.05.2018 In this May 11, 2018 photo released by Taiwan's Ministry of National Defense, a Taiwanese Air Force fighter aircraft, left, flies near a Chinese People's Liberation Army Air Force (PLAAF) H6-K bomber that reportedly flew over the Luzon Strait south of Taiwan during an exercise. Taiwan is seeking to build-up its domestic defense industry in the face of China's threats and the reluctance of foreign arms suppliers to provide it with planes, ships, submarines and other hardware to defend its 23 million people. (Ministry of National Defense via AP) |

德语媒体：北京即将攻台?雷声大雨点小 13.10.2021

北京近期在台海问题上剑拔弩张的姿态，引发了德语报刊的高度关注。《德国编辑部网络》刊评指出，北京的表态其实并无新意，西方国家切勿给本已紧张的局势火上浇油。《法兰克福汇报》认为，北京的高压威慑，只能起到反作用。
Men on electric bikes wait for riders near the Evergrande headquarters, left, in Shenzhen, China, Friday, Sept. 24, 2021. Seeking to dispel fears of financial turmoil, some Chinese banks are disclosing what they are owed by a real estate developer that is struggling under $310 billion in debt, saying they can cope with a potential default. (AP Photo/Ng Han Guan)

德语媒体：中国关门打烊与匈牙利接受亚投行贷款 11.10.2021

《法兰克福汇报》注意到中国近期以来政府采取的政策似乎显示关起国门，并警告它的阻碍力量；《世界报》认为亚投行给匈牙利贷款是中国向美国叫板的又一举动。
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：台湾正为中国入侵做准备 08.10.2021

台湾国防部认为，2025年两岸爆发冲突的可能性将大幅提升。《法兰克福汇报》指出，对大国中国而言，武力攻台绝非毫无风险。
Chinese President Xi Jinping speaks remotely during the 76th Session of the General Assembly at UN Headquarters in New York on September 21, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS

德语媒体：强大却孤独的中国 30.09.2021

《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
ARCHIV - 18.09.2018, Bayern, München: In einem Showroom von Wirecard wird beispielhaft das kontaktlose Bezahlen mit ALIPAY vorgeführt. (Zu dpa «Dax-Neuling Wirecard wächst dank Online-Shopping weiter kräftig») Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德语媒体: 在习近平面前 谁都不安全 15.09.2021

《法兰克福汇报》指出，近期北京当局对经济界的一系列监管风暴表明，在中国做生意始终面临着高风险，这对全球经济都构成了威胁。《商报》的一篇客席评论则认为，欧洲必须团结起来认清自己的战略利益，避免被美中两国当作争霸赛的棋子。
US - China trade war, boxing flag fists

德语媒体：谁是世界经济的拯救者——美国还是中国？ 08.09.2021

国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。《法兰克福汇报》分析指出，中国性少数群体面临的压力越来越大和阳刚男性形象代表习近平关于振兴中华民族的意识形态不无关系。
06.09.21 *** People visit the Munich Motor Show IAA Mobility 2021 ahead of its opening, in Munich, Germany, September 6, 2021. REUTERS/Michaela Rehle

从法兰克福到慕尼黑：IAA车展重装上阵 07.09.2021

新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
Prostituierte sitzen am Montag (23.01.2012) in Köln im Bordell Paschas an einer Bar. Foto: Oliver Berg dpa/lnw

涉嫌走私人口卖淫   两人在德被起诉  01.09.2021

德国法兰克福总检察院对从中国走私女性并使其卖淫的两名涉嫌人士提告。这些女性曾在德国多地从事卖淫活动。两名被告也被指控在德国没有缴纳社会保障金和税金。
TOPSHOT - Taliban fighters stand guard at an entrance gate outside the Interior Ministry in Kabul on August 17, 2021. (Photo by Javed Tanveer / AFP) (Photo by JAVED TANVEER/AFP via Getty Images)

德语媒体：中国人幸灾乐祸 17.08.2021

德国多家报纸都关注了在美国匆匆撤离阿富汗、塔利班重新掌权后中国国内的反应以及中国在阿富汗的利益。《法兰克福汇报》文章认为，这一巨变很符合中国官方”东方升西方落“的叙事。《商报》认为， 西方国家撤出阿富汗让其他国家感到机会来了。
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