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通常指德国西南部的大城市，即美茵河畔法兰克福。在德国东部，还有一座“奥得河畔法兰克福”。
美茵河畔法兰克福是德国的金融中心，也是欧洲央行总部的所在地。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。
《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。
一段时间来，有关德国与中国经济“脱钩”、“降低依赖性：的争论频见报端。德国8名跨国企业CEO和董事会主席在《法兰克福汇报》联名发表文章强调，独立性无法靠孤立政策来实现，“继续利用中国的增长势能来推动刺激和加强欧洲经济，这才最符合德国的利益”。《世界报》发表评论，寻找中国之外的替代市场不是靠口头上的大话，而须诉诸于行动。
根据“透明国际”发布的数据，德国政坛的清廉程度在全球排名高居第十，不过这并不意味着德国高官就不会腐败。周日，曾经以亲民著称的法兰克福市长就在一次全民公投中被罢免，主要原因是：动用公权力为家人谋福利。
周六的德语媒体，继续密集关注前一天肖尔茨的北京之行。《法兰克福汇报》警告说，最关键的问题是德国今后如何站队，从而避免重蹈对俄政策的覆辙。《经济周刊》则指出，值得害怕的并非中国本身，而是对中国的经济依赖性。
连日来人权组织"保护卫士"指责中国在世界多地设有"警察服务站"的报告受到高度重视。被点名的法兰克福所在的黑森州，其警察局称非常重视相关的指控，并频繁地对它们进行评估。
究竟该不该允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，德国《法兰克福汇报》以希腊比雷埃夫斯港为例指出，“风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了”。《商报》预测，一旦中国经济复苏，对能源的需求量重新增加，届时欧洲就会觉得窘迫，“全球液化天然气的争夺战才刚刚开始”。
二十大召开之际，德语媒体给习近平过去10年的经济政策开出了成绩单。《南德意志报》指出，如今中国“消费低迷、房地产危机、贸易战：国家元首习近平在其第三个任期前有很多麻烦。这都是他自作自受。”
《星期五周报》文章认为，围绕台湾的冲突隐含着爆发核战争的危险。《法兰克福汇报》关注了拜登邀请12个太平洋岛国领导人到白宫参加峰会反映出的战略变化。
《新苏黎世报》文章探讨了习近平在第三任期是否会走与美对抗的路线，并将习近平与普京做了比较。《法兰克福汇报》关注了包括中国经济疲软在内的亚洲地区面临的危机。
《新苏黎世报》文章分析了习近平对待普京的战略，认为俄罗斯的衰弱对北京当权者来说是一把双刃剑。《法兰克福汇报》关注了戴姆勒卡车公司在中国投资建厂的5亿欧元大项目。
《南德意志报》刊评认为，随着中国、印度公开对战争表示怀疑，宣布局部动员令的普京已经显露出黔驴技穷、众叛亲离的迹象。《法兰克福汇报》则指出，最新动向表明，普京缺乏可信赖的盟友，而乌克兰却有。
《法兰克福汇报》指出，如果强行和中国经济脱钩，至少在短期会给风雨飘摇的德国经济造成难以承受之痛。自民党副主席在《时代周报》的一篇客席评论则指出，要想摆脱对华依赖，德国以及欧洲还有很多准备工作要做。
《法兰克福汇报》赞成欧盟出台针对新疆强迫劳动产品之禁令，但是反对政府将本应自己承担的义务转嫁给企业。德国《资本》杂志则指出，除了巴斯夫、大众汽车等少数企业，大部分德企都已经在主动追求产业链多样化，避免过度依赖中国。
上周五，汉莎飞行员的罢工曾导致数百个航班被取消。周一飞行员工会再度发出了罢工的威胁，除非雇主方做出让步，但在最后一刻劳资谈判获得成功。
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