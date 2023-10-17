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通常指德国西南部的大城市，即美茵河畔法兰克福。在德国东部，还有一座“奥得河畔法兰克福”。
美茵河畔法兰克福是德国的金融中心，也是欧洲央行总部的所在地。
哈马斯对以色列的恐怖袭击给第75届法兰克福书展蒙上阴影。在主办方宣布推迟巴勒斯坦作家的颁奖典礼后，文坛本周发表公开信予以谴责。与此同时，为抗议主办方“偏袒”以色列，部分穆斯林国家出版业者宣布退出书展。
今年全球十大宜居城市排行中，德国城市全部出局，去年跻身前十的唯一一座德国城市-法兰克福这一次也黯然退出。更糟糕的是，几乎所有德国城市的排名都出现了不同程度的下滑。
柏林、汉堡、慕尼黑——德国有许多值得游览的城市。我们在这里为您介绍德国按照人口排列最大的十个城市及其旅游亮点。
各大德语媒体关注因泽连斯基意外到访，而提前一天问世的G7峰会公报。尤其是其中针对中国的内容。其中最值得注意的是他们对中国的明确批评，同时又向北京伸出了友好的手。
175年前，第一个自由选举的德国议会在法兰克福的保罗教堂召开会议，制定了第一部现代的民主宪法。它也是今天联邦德国基本法的样本。
近年来，因为担忧中国可能借机渗透，德国多所高校停止了与孔子学院合作。就在本周，法兰克福大学宣布，不再延长与孔子学院的合作协议，但是后者将依然继续提供语言培训等服务。
德国著名赛车跑道的持股方将成为法兰克福-哈恩机场的新东家。这座此前由中国海航集团控股的机场2021年宣告破产。根据媒体消息，由俄罗斯富豪哈里托宁控制的收购方给出的价格是2000万欧元。
1月8日是中国取消对入境者强制性的隔离措施的第一天，成千上万的旅客抵达中国各地。同时，多国也对来自中国的旅客采取入境限制。随着农历新年在即，专家估计，中国感染人数将会再次激增。
德国火车准点率又创下新低 ，相较前两年75%-90%的准点率，今年将近一半的车次都没能准时抵达目的地。而德国机场最近也受到天气和节日的影响而状况百出，不少乘客因此赶不上飞机。
根据“透明国际”发布的数据，德国政坛的清廉程度在全球排名高居第十，不过这并不意味着德国高官就不会腐败。周日，曾经以亲民著称的法兰克福市长就在一次全民公投中被罢免，主要原因是：动用公权力为家人谋福利。
连日来人权组织"保护卫士"指责中国在世界多地设有"警察服务站"的报告受到高度重视。被点名的法兰克福所在的黑森州，其警察局称非常重视相关的指控，并频繁地对它们进行评估。
二十大召开之际，德语媒体给习近平过去10年的经济政策开出了成绩单。《南德意志报》指出，如今中国“消费低迷、房地产危机、贸易战：国家元首习近平在其第三个任期前有很多麻烦。这都是他自作自受。”
上周五，汉莎飞行员的罢工曾导致数百个航班被取消。周一飞行员工会再度发出了罢工的威胁，除非雇主方做出让步，但在最后一刻劳资谈判获得成功。
韩国流行音乐K-Pop已成韩国热门的文化输出产品。它在德国也拥有越来越多的粉丝。原因何在？
德国法兰克福高等地方法院以对雅兹迪人的种族灭绝和危害人类罪，判处一名来自伊拉克的“伊斯兰国”支持者无期徒刑。这是世界上首个此类判例。
自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。
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