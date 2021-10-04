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法兰克福车展

法兰克福车展（ＩＡＡ），全球规模最大的车展，有“汽车奥运会”之称。

德国是全世界最早举办车展的国家，每年一度的法兰克福国际车展成了全世界汽车工业展示新技术、新工艺、新产品理念的平台，也是爱车族先睹为快的好去处。

Mitarbeiter fertigen den Opel Grandland X im Opel-Werk. Beim Autobauer Opel ist vergangene Woche die Produktion schrittweise wieder hochgefahren worden. Die PSA-Tochter hatte im März in Eisenach die Produktion eingestellt und das Werk heruntergefahren.

供应链受扰 德国汽车产业陷入困境 04.10.2021

德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。
28.08.2019, Der SUV Grandland X wird im Opel-Werk Eisenach montiert. In der bisher auf Kleinwagen spezialisierten Autofabrik in Eisenach startete an diesem Tag die Produktion des Stadtgeländewagens Grandland. Für den SUV, der bisher in Frankreich gebaut wird, nutzt Opel eine PSA-Plattform. Das Eisenacher Werk mit derzeit noch 1400 Beschäftigten hatte bis zur Investitionsentscheidung für den Grandland im Juni 2018 auf der Kippe gestanden.

全球供应短缺 德国9月份通胀率达4.1% 02.10.2021

德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。全球经济恢复还摇摆不定，专家提醒还需要改善尚需时日。

2021年IAA的3大亮点 10.09.2021

电动自行车不仅登台今年度的IAA汽车博览会，它还代表了现代人类出行的一个发展潮流。这只是一个亮点。

06.09.21 *** People visit the Munich Motor Show IAA Mobility 2021 ahead of its opening, in Munich, Germany, September 6, 2021. REUTERS/Michaela Rehle

从法兰克福到慕尼黑：IAA车展重装上阵 07.09.2021

新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
Ein Mitarbeiter im Volkswagenwerk in Zwickau komplettiert einen VW ID.4. Volkswagen produziert im Werk in Zwickau das erste reine Elektro-SUV. Hier läuft bereits der ID.3 vom Band. Von den bis 2025 jährlich geplanten 1,5 Millionen E-Fahrzeugen der Marke werden etwa 500.000 Einheiten für den ID.4 erwartet.

IAA车展开幕在即 “芯片荒”掣肘汽车业复苏 06.09.2021

虽然新冠疫情有所缓解，但因芯片供应严重短缺，汽车工业的复苏进程依然非常艰难。咨询公司普华永道认为，芯片荒造成的危机有可能会进一步加剧。
Oktober / November 2020 DW-Doku über chinesische Seidenstraße auf dem Balkan. Werbung für Huawei in Zentrum von Belgrad, Serbien.

美国准售车用芯片 华为业务转型见曙光？ 26.08.2021

被华盛顿列入“黑名单”的中国电信巨头华为，迎来一个好消息：据路透社报道，美国官员已批准了供应商价值数十亿美元的许可证申请，允许这些供应商向华为出售用于汽车零部件的芯片。这或将有助于华为在传统业务举步维艰之下的业务转型。

忘掉特斯拉吧！太阳能电动车来了 01.08.2021

这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。

Einen Test-Wafer im 3D Design präsentiert am 08.10.2013 in Dresden (Sachsen) das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration auf der Halbleitermesse Semicon. Bis 10.10.2013 ist Dresden Treffpunkt der europäischen Halbleiterindustrie. Foto: Matthias Hiekel/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

芯片短缺现象继续 汽车工业大受影响 25.07.2021

英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。
16.07.2021 RHINELAND PALATINATE, GERMANY - JULY 16: A view of flood devastated area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 16, 2021, in Ahrweiler district of Rhineland-Palatinate, Germany. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 81 and some 1,300 people are missing. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

大水无情 德国遭遇罕见洪灾 16.07.2021

汽车被掀翻、房屋被毁坏、人们被困屋顶……灾难片中场景在德国西部成为现实。截至周五中午，这次罕见的大洪水已经导致上百人丧生，超过千人失踪。

会飞的汽车 08.07.2021

让汽车飞起来。看AirCar正在成熟的技术，单次飞行1000公里，时速190公里。

©/MAXPPP - SHANGHAI, CHINA - APRIL 21: Customers watch a Tesla car at a Tesla experience store on April 21, 2021 in Shanghai, China. (Photo by Wang Gang/VCG)

媒体： 特斯拉拟在中国发起召回行动 27.06.2021

在全球最为重要的汽车市场中国，特斯拉可能将面临一次沉重打击： 由于其自动驾驶系统存在被无意激活造成事故的风险，特斯拉不得不对数十万台车辆进行软件更新。
Nissan's former chairman Carlos Ghosn speaks at a press conference in Beirut, Lebanon, Wednesday, Jan. 8, 2020. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

尼桑前总裁戈恩一怒中断DW采访 23.06.2021

尼桑前总裁卡洛斯·戈恩在接受德国之声“Conflict Zone ”栏目专访时，突然以采访记者Tim Sebastian “动机恶劣”为由中断了采访。
U.S. President Joe Biden, right, speaks with French President Emmanuel Macron during a plenary session during a NATO summit at NATO headquarters in Brussels, Monday, June 14, 2021. U.S. President Joe Biden is taking part in his first NATO summit, where the 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. (Brendan Smialowski, Pool via AP)

德语媒体：不是拜登的应声虫！ 19.06.2021

拜登欧洲之行对中国的态度引起《日报》的注意，该媒体指出，不是所有的G7领导人都附和拜登的说法。德国《经济周刊》则关注到中国电动汽车进军欧洲市场。
10/09/2019 Chinesischer E-Autohersteller Wey stellt auf der IAA in Frankfurt neue Fahrzeuge vor Copyright: DW / H. Böhme

中国汽车来了 德国人会买吗？ 19.06.2021

德国国际机动车制造商协会指出，“相当多”中国车商正在进入德国市场，"我们预期，我们迟早也将接受中国品牌"。一项市场调查显示，德国近一半车主对购置中国汽车持开放态度。
People visit the Volkswagen booth during a media day for the Auto Shanghai show in Shanghai, China April 19, 2021. REUTERS/Aly Song

大众安然挺过新冠危机 全靠中国市场？ 09.05.2021

尽管遭遇新冠疫情和全球芯片短缺，但利润仍创历史新高：今年首季，大众汽车集团及其所有汽车品牌均获史上最佳业绩之一。

Ein Mitarbeiter im Volkswagenwerk in Zwickau komplettiert einen VW ID.4. Weitere Impulse für die deutsche Autobranche hin zu klimaschonenderen Antrieben und Auswirkungen der Corona-Krise sind am Dienstag Thema eines Spitzengesprächs mit Kanzlerin Merkel (CDU). (zu dpa «Autogipfel» mit Merkel berät über weitere Branchen-Impulse)

德国出口强劲复苏 中国市场功不可没 09.05.2021

最新的统计数据显示，德国出口型企业已经渡过了新冠疫情带来的危机，重新回到增长轨道。而随着全球经济的复苏，德国出口业预计会有进一步的良好表现。
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