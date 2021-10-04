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法兰克福车展（ＩＡＡ），全球规模最大的车展，有“汽车奥运会”之称。
德国是全世界最早举办车展的国家，每年一度的法兰克福国际车展成了全世界汽车工业展示新技术、新工艺、新产品理念的平台，也是爱车族先睹为快的好去处。
德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。
德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。全球经济恢复还摇摆不定，专家提醒还需要改善尚需时日。
电动自行车不仅登台今年度的IAA汽车博览会，它还代表了现代人类出行的一个发展潮流。这只是一个亮点。
新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
虽然新冠疫情有所缓解，但因芯片供应严重短缺，汽车工业的复苏进程依然非常艰难。咨询公司普华永道认为，芯片荒造成的危机有可能会进一步加剧。
被华盛顿列入“黑名单”的中国电信巨头华为，迎来一个好消息：据路透社报道，美国官员已批准了供应商价值数十亿美元的许可证申请，允许这些供应商向华为出售用于汽车零部件的芯片。这或将有助于华为在传统业务举步维艰之下的业务转型。
这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。
英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。
汽车被掀翻、房屋被毁坏、人们被困屋顶……灾难片中场景在德国西部成为现实。截至周五中午，这次罕见的大洪水已经导致上百人丧生，超过千人失踪。
让汽车飞起来。看AirCar正在成熟的技术，单次飞行1000公里，时速190公里。
在全球最为重要的汽车市场中国，特斯拉可能将面临一次沉重打击： 由于其自动驾驶系统存在被无意激活造成事故的风险，特斯拉不得不对数十万台车辆进行软件更新。
尼桑前总裁卡洛斯·戈恩在接受德国之声“Conflict Zone ”栏目专访时，突然以采访记者Tim Sebastian “动机恶劣”为由中断了采访。
拜登欧洲之行对中国的态度引起《日报》的注意，该媒体指出，不是所有的G7领导人都附和拜登的说法。德国《经济周刊》则关注到中国电动汽车进军欧洲市场。
德国国际机动车制造商协会指出，“相当多”中国车商正在进入德国市场，"我们预期，我们迟早也将接受中国品牌"。一项市场调查显示，德国近一半车主对购置中国汽车持开放态度。
尽管遭遇新冠疫情和全球芯片短缺，但利润仍创历史新高：今年首季，大众汽车集团及其所有汽车品牌均获史上最佳业绩之一。
最新的统计数据显示，德国出口型企业已经渡过了新冠疫情带来的危机，重新回到增长轨道。而随着全球经济的复苏，德国出口业预计会有进一步的良好表现。
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