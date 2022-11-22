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法兰克福车展（ＩＡＡ），全球规模最大的车展，有“汽车奥运会”之称。
德国是全世界最早举办车展的国家，每年一度的法兰克福国际车展成了全世界汽车工业展示新技术、新工艺、新产品理念的平台，也是爱车族先睹为快的好去处。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
德国总理肖尔茨即将前往北京进行短暂访问。德语媒体披露了随行的德国经济界代表团名单，共12名德国企业老板将陪同肖尔茨访华。
十七年前，中国产汽车在欧洲首次进行碰撞测试，结果惨不忍睹。如今，随着全球汽车市场重新洗牌，中国汽车正在欧洲弯道超越。
德国总理肖尔茨即将访华之际，德国《商报》报道称政府有可能批准由中资企业收购一家德国汽车芯片制造商的计划。而就在前不久，肖尔茨顶住巨大压力，促成了中资入股德国汉堡港。
汉堡一家法院对一名男子处以4000欧元的罚款，原因是他在自己的汽车后窗上贴了“Z”字符号。该符号被俄罗斯宣传机构所使用，作为支持俄罗斯入侵乌克兰的标志。
特斯拉周一宣布降低中国市场的Model 3及Model Y售价，调降幅度达9%。分析师预测，2023年中国电动车市场的竞争将更激烈，而特斯拉降价恐掀起价格战。
在德国这个传统汽车王国，如今也能看见中国电动车商的身影。中国电动车征服德国市场的计划能成功吗？
中国的电动汽车在本土市场已拥有立足之地。而今，中国电动制造商计划进军欧洲市场。他们能够成功吗？
拥有24万辆汽车的德国最大租车公司Sixt计划在今后6年内采购10万辆中国厂商比亚迪生产的电动汽车。此举遭到了部分联邦议员的批评，他们认为，Sixt此举与当前降低对华依赖之大趋势不符，且中国汽车存在为中国政府充当间谍之风险。
《法兰克福汇报》赞成欧盟出台针对新疆强迫劳动产品之禁令，但是反对政府将本应自己承担的义务转嫁给企业。德国《资本》杂志则指出，除了巴斯夫、大众汽车等少数企业，大部分德企都已经在主动追求产业链多样化，避免过度依赖中国。
德国联邦经济部正制定一揽子措施以降低中国市场对德企吸引力，相关措施包括减少或取消对华投资出口国家担保，停止在华举办推介活动和管理人员培训等等。中国外交部发言人今天回应称：“希望德方能秉持理性务实的对华政策。”
德国联邦经济部已经开始筹划改变中国政策的路线，核心信息是：“如果德国企业愿意，可以继续留在中国投资，但不要指望‘麻烦’到来时得到德国纳税人的拯救”。对华经济路线的改变令德国部分工业界感到紧张和不安。
无论属于何种意识形态和信仰，世界上所有国家都面临着气候变化所带来的严峻挑战。《商报》评论认为，抗击气候变化的斗争要想取得成功，就离不开同中国的合作。
新上任的大众汽车总裁奥博穆在接受媒体采访时表示，希望继续大众在新疆工厂的运营。他说，大众汽车为新疆人民提供了“安全并且相对高薪的工作”。大众因在面临人权侵犯指控的中国新疆地区设厂而在德国备受质疑。
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