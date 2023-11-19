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法兰克福车展（ＩＡＡ），全球规模最大的车展，有“汽车奥运会”之称。
德国是全世界最早举办车展的国家，每年一度的法兰克福国际车展成了全世界汽车工业展示新技术、新工艺、新产品理念的平台，也是爱车族先睹为快的好去处。
咨询公司德勤对一百多家德国企业的问卷调查发现，三分之二的企业已经将其价值链条的部分环节转移到国外，在机械制造和汽车工业领域尤为明显。吸引企业向外转移的主要因素包括能源价格、工资成本和市场环境等。
《新苏黎世报》刊出对前中欧商会主席伍德克的采访，他指出，由中国汽车制造商带动的残酷价格战迟早会到来。 《世界报》的分析文章写道，目前欧盟除了德国在内的四个国家以外，其他国家大多没有明确的中国战略。
德国的几大汽车供应商暂时中止了激光雷达技术的研发。这种利用激光扫描环境的技术非常昂贵，但专家认为，它将是未来自动驾驶所必需的。
流亡藏人学者周三发布的一项研究报告指出，中国迅猛发展的电动车行业掀起了在青藏高原开采锂矿的热潮，而此举正在严重损害当地民众的权益，并重创此间脆弱的生态环境。
《慕尼黑信使报》分析认为，中国经济之所以没有在疫情结束后迅速复苏，是因为其面临的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定了在欧盟内相对“亲中”的匈牙利。
七国集团（G7）贸易部长会议週日（10月29日）呼吁，应立即取消对日本水产的不必要限制、共同应对「经济胁迫」，剑指中国。中国驻日大使馆随后谴责「经济胁迫」才是G7的「专利」，批评该集团成员勿「双重标准」。
新冠疫情曾一度令全球芯片供应链严重受阻。汽车工业因无法获得芯片而被迫停工的情况，虽然现在已经不复存在。但芯片短缺的问题仍令许多企业叫苦不迭。
欧宝汽车母公司斯特兰蒂斯（Stellantis）宣布斥资15亿欧元入股中国电动车初创公司零跑汽车，以扩大在中国电动汽车市场的影响力。
一项刚刚发布的研究显示，在技术创新方面，中国正在日益成为德国强劲的竞争对手。尤其在生物技术和电动车技术领域，中国申报的专利数量已经远远超越德国。
慕尼黑工大的经济学教授马琳（Dalia Marin）为《商报》撰文指出，为了给欧洲车企创造喘息时间，欧盟对中国产电动汽车加征关税是一个明智之举。她还建议德国学习中国90年代吸引外资的经验，要求中国电动车企在欧洲成立合资企业，以促进欧洲相关产业的技术进步。
欧盟对经贸的监管手段还在加强，《新苏黎世报》观察到周四开始的补贴申报规定，认为新规明显针对中国。《汽车周报》援引宝马财务总监的话批评欧盟的关税政策。
在两度推迟行程之后，博雷利终于在本周四抵达中国进行访问，预计将与中国外长王毅等人讨论欧中关系、贸易以及乌克兰战争议题，此行也为今年计划举行的欧中峰会奠定基础。不过，欧盟「去风险」策略会不会影响欧中关系，仍有待观察。
是否应当对中国电动车展开反补贴调查, 是否应当引入惩罚性关税？为了保护本土工业，是否可以放弃自由贸易原则？一段时间以来，上述问题在德国社会引起诸多的讨论。
当地时间10月9日，有人驾车冲入旧金山中国总领事馆签证部后的男子。警方表示，驾车者已被警方击毙，事件原因目前仍在调查中。
欧盟委员会宣布正式启动针对中国产电动汽车的反补贴调查，并称已经掌握“充分证据”。调查须在13个月之内完成，冯德莱恩称如果能够证明存在扭曲市场的不公平竞争，欧盟将“果断采取行动”。中国商务部回应称，此举缺乏充足证据，不符合世贸规则。
欧盟议会周二的主要议题基本上是围绕中国。议员们为制定一项新的贸易工具扫清了道路。
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