法兰克福设有中国警站？州警方称尚未收到相关举报

（德国之声中文网）"德国政府决不容许外国在德国领土上行使国家权力，由此中国机构在德国不具备任何行使行政职权的权力。德国政府正在关注这个问题，并在联邦政府内部进行统筹布署下一步措施"。这是上周联邦内政部一名发言人对《商报》就媒体爆料中国在海外设立"警察站"的回应。

总部设在西班牙的非政府组织"保护卫士"（Safeguard Defenders）今年9月在一份报告中说，北京在"五大洲的几十个国家"设有海外"警察服务站"，包括在12个欧盟国家，其中一个服务站设在德国法兰克福市。

这项严重指责涉及境外执法，是违反德国法律的行为。负责法兰克福区域的黑森州刑警局对德国之声做了以下澄清：该局对非政府组织"保护卫士"指控中国政府在包括法兰克福等大城市设有警事服务站的相关报道知情，"目前，黑森州刑警局尚未收到与'中国警察站'以及'服务站'相关的刑事举报。"

根根德国媒体调查，德国警方不仅对指控报道的内容知情，同时，对"警察机构"在德国境内存在，也是知情的，安全部门对此做了专门性研究。据"每日新闻"（Tagesschau）报道，德国安全部门认为，一些侨领，即中国方面的警务代表，通过微信群以及视频会议组织其工作；他们应该同中国公安部有着密切的联络。"每日新闻"向中国驻柏林使馆发去的问询没有得到回复。

中国驻柏林使馆没有回复媒体的问询

热心侨胞？警察站？

不过，以上指控中国在海外设有警察中心的报道均受到中国政府驳斥。中国外交部发言人赵立坚在11月2日的例行记者会上称，这些机构不是"'警察站'或'警察服务中心'，他们从事的活动是协助当地有需要的中国公民在线办理中国驾驶证期满换证体检服务"。这位中国外交部发言人还称，参加的人员是"热心侨胞，不是中国警务人员"。

中国官媒中新网于2022年1月曾经报道过"首批30个福州警侨事务海外服务站设立 涉21个国家25个城市"的消息，称这些与"海外110报警服务台"相互配合的机构工作内容，包括机动车驾驶证到期换证以及延长居民身份证等问题。根据报道，这些服务站是因应疫情、侨民无法返乡而建立起来的。

比这更早的2018年，中新网还报道过浙江省青田启动警侨驿站海外服务中心的消息。报道透露，当时青田已在西班牙马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、意大利罗马、米兰、佛罗伦萨、法国巴黎、奥地利维也纳、瑞典斯德哥尔摩、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹、匈牙利布达佩斯、捷克布拉格、巴西里约热内卢、厄瓜多尔瓜亚基尔15个青田华侨比较聚集的城市设立服务中心。该服务中心的宗旨除了方便为侨民服务以及化解涉侨矛盾外，还包括"政策宣讲"以及展开"涉外警务工作"，旨在"第一时间开展情报收集、会商，并开展救援和帮助"。

相关站点荷兰已关闭，德国还在调查

至于热心侨胞参与警侨事务海外服务站，是否介入警事或者领事活动？昨天荷兰政府要求中方关闭受到指责的站点，理由是它们的存在没有得到荷兰政府的批准。这些站点的活动也正受到进一步调查。

而德国黑森刑警局对"中国警察站"的调查也在进一步推进，该局发言人告诉德国之声，"黑森州各安全部门对所有相关指控非常重视，并频繁地对它们进行评估。该局同下属的7个地方警察局的专业部门以及黑森州宪法保护局密切的合作与交流，每个警局都在昼夜接收公民提供的相关线索。"

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