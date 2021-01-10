法兰克福机场客运量降至1984年水平

（德国之声中文网）据法兰克福机场集团（Fraport）本周一（1月18日）公布的数据，2020年，法兰克福机场旅客吞吐量1880万人次，比创纪录的2019年减少73.4%，相当于1984年的水平。去年12月，这个德国最大机场客运量为89.2万人次，同期减少81.7%。

相比之下，机场货运情况要好得多。去年12月，法兰克福机场的货运量同比增长8.9%，达到122568吨。但从全年来看，货运量还是减少了8.5%，累计约190万吨。主要原因是旅客减少导致随机行李减少。在普通年份，旅客行李约占货运量的一半。

法兰克福机场集团总裁斯舒尔特（Stefan Schulte）预测，今年法兰克福机场客流量将有所恢复，尤其是在下半年。“有鉴于疫苗接种计划的开展，我们乐观地认为，从今春起，旅行限制将逐渐减少。”尽管如此，对这家达克斯上市企业而言，今年仍将是艰难的一年。舒尔特估计，今年法兰克福机场的旅客吞吐量将高于去年，但也只有2019年的35%至45%。2019年，该机场的旅客吞吐量全年累计超过7000万人次。

新冠危机下的悲情旅游业 邮轮旅游遭受重创 8月3日，海达路德游轮（Hurtigruten）暂停了公司所有的邮轮游。这家邮轮旅游公司拥有的一艘邮轮上出现的新冠肺炎病例。“Roald Amundsen”号邮轮上至少有40名游客和邮轮工作人员被检测出新冠病毒阳性。爱达邮轮（ AIDA Cruises）由于缺少必要的许可也被迫推迟了重启邮轮游计划。

新冠危机下的悲情旅游业 秋季开始登山客可重返珠穆朗玛峰 今年秋天，登山客们可以重新开始攀登珠穆朗玛峰以及喜马拉雅山的其它山峰。今年8月17日，飞往尼泊尔的国际航班将重新恢复。在此之前，尼泊尔官方还会公布游客需要遵守哪些隔离规定。今年春季原本是登山旺季，但是受到疫情影响，尼泊尔旅游部禁止游客攀登喜马拉雅山。

新冠危机下的悲情旅游业 德国官方不建议本国公民前往巴萨罗纳旅游 7月28日，德国外交部建议本国公民，在不必要的情况下目前最好不要前往西班牙阿拉贡、纳瓦拉和加泰罗尼亚三个自治区，因为这些地区的感染病例再次出现猛增的情况。巴塞罗那地方政府对德国外交部发出的这一建议表示遗憾。

新冠危机下的悲情旅游业 阿姆斯特丹不希望迎来太多周末观光客 由于担心出现第二波疫情，阿姆斯特丹观光局呼吁游客们不要选择周末的时间游览该城市。该市观光局7月23日表示，一日游的游客最好选择周一至周四游览阿姆斯特丹。此前随着疫情的减缓，大量游客涌入阿姆斯特丹。在城市中心人们很难维持至少1.5米的社交距离。

新冠危机下的悲情旅游业 阿尔卑斯山田园景点不堪负重 为了解决大量游客淤积的问题，巴伐利亚州经济部长Hubert Aiwanger计划推出游客数码导航。拥挤的街道、不管不顾的露营者、堆积的垃圾和攀爬阿尔卑斯山的长龙，这些都已经让巴伐利亚州内像泰根湖（Tegernsee）这样的景点都变得不堪负重。游客数码导航可以将一些一日游的游客引导到人数较少的景点观光。

新冠危机下的悲情旅游业 埃菲尔铁塔重新开放 7月15日以来，前往巴黎的游客终于可以重新登上埃菲尔铁塔。但是每天出售的门票数量有所限制，目的是为了让游客之间能够保持足够的社交距离。这些规定同样也适用于巴黎迪斯尼乐园。此前迪斯尼乐园因为疫情的影响被迫关门4个月。 作者: Andreas Kirchhoff, Susan Bonney-Cox



法兰克福机场集团在海外的控股机场去年也深受疫情打击。秘鲁首都利马机场的旅客吞吐量去年减少约70%，累计700万人次，巴西福塔莱萨机场（Fortaleza）机场和阿雷格里港机场（Porto Alegre）的旅客量减少56%，累计670万人次。斯洛文尼亚的卢布尔雅那机场（Ljubljana）旅客吞吐量减少83%，仅为28.8万人次。希腊14个地区机场旅客量减少71%，累计860万人次。土耳其的安塔利亚机场旅客量减少73%，为970万人次。在俄罗斯和中国，情况要好一些。圣保罗机场去年的旅客量减少44%，为1090万人次。中国西安机场去年的旅客吞吐量减少34%，为3100万人次。

乐然／凝炼（德新社）

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