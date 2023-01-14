 法兰克福大学缩小与孔子学院合作规模 | 文化经纬 | DW | 04.03.2023

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文化经纬

法兰克福大学缩小与孔子学院合作规模

近年来，因为担忧中国可能借机渗透，德国多所高校停止了与孔子学院合作。就在本周，法兰克福大学宣布，不再延长与孔子学院的合作协议，但是后者将依然继续提供语言培训等服务。

法兰克福大学

法兰克福大学

（德国之声中文网）法兰克福大学在3月2日发布声明称，2008年签署的合作协议将不再延长，今后与孔子学院的合作将"与具体项目挂钩"，比如为大学人员或院系提供语言培训服务。

近年来，德国高校与孔子学院的合作屡受抨击，后者被认为试图影响德国公众舆论。2021年秋天，德国著名记者奥斯特(Stefan Aust)与盖格斯(Adrian Geiges)原定在汉诺威大学以及杜伊斯堡埃森大学同当地的孔子学院举行其新书《习近平 - 世界上最具权势的人》的推介活动，但是活动却在中国方面的压力下遭到取消。出版社向媒体披露，孔子学院受到的压力来自中国国内。这两所孔子学院的德方管理层也对外界表示，无法按原计划举办活动是因为与"中方伙伴发生了意见分歧"。

杜伊斯堡埃森大学孔子学院

杜伊斯堡埃森大学孔子学院

不过，法兰克福大学的孔子学院迄今还未发生过此类事件，其管理层也强调始终恪守德国法律。尽管如此，一些人权组织依然指责该机构"试图通过避谈不受中方欢迎的内容来进行灌输"。

现在，法兰克福大学校方称，不再延长合作协议之决定是在"全面审视我校与国内外其他伙伴的学术合作"后做出的。声明强调，今后的合作项目必须"对我校科研具有具体的附加值"。法兰克福大学副校长胡特(Michael Huth)在声明中就"长年来的良好、充满信任的合作"向孔子学院管理层表示感谢。声明还披露，在此项决定做出前，已经有一个独立专家委员会对大学与孔子学院的合作进行了审核，并未发现中方对大学的科研与教学施加影响力。

虽然与孔子学院的合作全面降级，但是法兰克福大学却计划大幅扩展与上海的复旦大学的合作。副校长胡特表示，两所高校长期以来开展"硕果累累"的学生交换项目，"我们期待能在学术层面上不带偏见地继续发展这种交流形式。同时我们也会在研究与教学自由方面保持必要的警惕。"

(法兰克福汇报等)

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