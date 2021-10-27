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全世界最大规模的图书展览，每年秋季在德国法兰克福举行。
法兰克福书展1949年由德国书业协会创办，每年10月在法兰克福举行。法兰克福书展被誉为“出版界的奥林匹克”和“世界文化风向标”。每年展览期间，除了有不同种类的新书问世，还是文化界、政界、经济界等社会各界名流与公众探讨交流的平台。
自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。
2021年法兰克福书展在一场争议中开幕：由于书展也允许右翼出版商参展，一位非洲裔女作家取消了她的亮相。对此书展方面表示会坚持言论表达自由。而批评者则指责组织方“对不宽容的人过于宽容”。
2019年法兰克福书展期间，香港作家韩丽珠受邀参加了“亚太地区文学与政治” 及 “亚太地区女性与文学”等几场作家讨论活动，将香港的声音带到了书展现场。德国之声对她进行了专访。
在法兰克福书展期间，一些支持捍卫言论自由的示威者为四年前被绑架、逮捕的香港书商桂民海举行守护集会。
在本年度的法兰克福书展上，人们可以观察到个人化书籍这个新趋势。它起源于英国，那里已销售出400万本个人化书籍。让我们来看看德国的情况。
台北国际书展今年邀请德国担任主题国。德国之声也精心挑选一百本书，并以影片做详细介绍。书展大人物说了些什么呢？
台湾暌违20年后，再次邀请德国担任书展主题国。在全球民主倒退和言论自由下降的今日，透过出版交流分享显得格外重要。
明年二月將舉行一年一度的台北国际书展，不但邀请到十三位德国作家来台，德国之声亦精心制作影片「好书100」推荐好书。
在手机阅读横行的年代，怎样鼓励人们享受阅读最原始的乐趣？这是近年法兰克福书展一直面对的问题。今年来自中国官媒的一位“名嘴”，给相对比较爱读书德国人带来了新的思路。
台北国际书展是全球最大规模的同类展会之一，今年书展的访客人数更有望创下历史记录。与此同时，台湾的图书出版行业却面临销量低迷的困扰。
法兰克福国际书展台湾馆能否展出在中国不能被读到的异议人士作品？英国人权活动家被拒入境香港是谁的悲哀？"十九大"之后两岸关系会如蔡英文所愿吗？
还有一群德国人围观中德切土豆比赛，跟着德国之声记者一起去看个究竟。
第28届香港书展于本周三开幕，一连七天。今届年度主题为旅游，被批为最没文化气息的书展；历年深受欢迎的政治书籍，今年却彷佛退潮 。数本关于刚逝世的刘晓波传记及文集受追捧，成为了书展中一个“小奇迹”。
莱比锡书展主宾国立陶宛的美景早就闻名于世，2016年来该国旅游的人增加了近10%。这个波罗的海国家的自然风光和名胜古迹深深地吸引着世界各地的游客。
全球最大书展拉开帷幕：周二（10月18日）晚，美因河畔法兰克福书展隆重开幕。此前，德国书业宣布将2016年度德国图书奖授予大师基希霍夫。
为期七天的2016香港书展, 折射出出版社及书商在不断收缩的出版自由的空间中争扎求存, 努力尝试发掘新的题材及书种中寻求突破。
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