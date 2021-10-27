2021法兰克福书展：疫情阻碍中港台展商

自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。