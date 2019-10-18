专访：戴晴谈法兰克福书展感受

第61届法兰克福书展已经落下帷幕，而主宾国中国在本次书展上的表现却依然是人们讨论的话题。来自北京的戴晴女士是少数几位有机会全程参与本次书展的中国独立作家之一。围绕着她是否能够出席书展活动并发言，法兰克福书展方面和中国代表团进行了多次"角力"。而戴晴也成为了德国媒体了解中国民间声音的一个重要渠道。在书展过后，戴晴对于这几天的经历有怎样的感受？对于中国作为主宾国的表现又会作出怎样的评价呢？本台记者在戴晴离开德国之前，对她进行了专访。