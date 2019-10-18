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全世界最大规模的图书展览，每年秋季在德国法兰克福举行。
法兰克福书展1949年由德国书业协会创办，每年10月在法兰克福举行。法兰克福书展被誉为“出版界的奥林匹克”和“世界文化风向标”。每年展览期间，除了有不同种类的新书问世，还是文化界、政界、经济界等社会各界名流与公众探讨交流的平台。
在法兰克福书展期间，一些支持捍卫言论自由的示威者为四年前被绑架、逮捕的香港书商桂民海举行守护集会。
法兰克福作为图书城已经有很长的历史。在二战以及纳粹时代结束4年后的1949年秋天，法兰克福举办了首届国际图书博览会。
台北国际书展今年邀请德国担任主题国。德国之声也精心挑选一百本书，并以影片做详细介绍。书展大人物说了些什么呢？
第28届香港书展于本周三开幕，一连七天。今届年度主题为旅游，被批为最没文化气息的书展；历年深受欢迎的政治书籍，今年却彷佛退潮 。数本关于刚逝世的刘晓波传记及文集受追捧，成为了书展中一个“小奇迹”。
法兰克福书展是世界上规模最大的书展。随着全球图书市场快速的需求变化，出版界将如何应对？德国之声记者Silke Bartlick走访了书展。
本年度香港书展周三开幕，预计将迎来百万与会者。香港书展尤其以推介大陆禁书闻名。
今年七月,荷兰作家将赴北京参加书展。近日,荷兰大赦国际组织与荷兰笔会在海牙召开"如何支持中国言论自由"交流活动，荷兰及中国的部分流亡作家与会，期待借此次书展关注中国打压的作家的问题。
莱比锡书展将在本周日结束。德国图书贸易协会预计，今年的展会将得益于数码技术，出现一个蓬勃向上的局面。协会主席洪内费尔德(Gottfried Honnefelder)甚至认为，印刷的出版物会通过数码书籍市场的增长而有一个新的起色。
2010年莱比锡国际书展拉开了帷幕。莱比锡人为此打出了"整座城市庆书展"的口号，此言一点也不夸张。因为与以商业化为导向的法兰克福国际书展相比，莱比锡书展则更强调其接近受众群体的特点。在莱比锡国际书展举办期间，整座城市都沉浸在朗诵会和与图书有关的文化活动之中，相关活动有时会持续至深夜。但今年的书展走势如何？
专注于中国底层社会研究的四川作家廖亦武获得科隆文学节主办方的邀请，作为嘉宾出席计划于3月10日开幕的本届文学节的活动。但是中国警方拒绝批准他的出国申请。在去年法兰克福书展中国主宾国活动上，廖亦武也遭到了同样的待遇。他向德国之声记者表示，将到德国驻北京大使馆申请赴德签证，并希望德方通过外交渠道帮助他获得出国许可。
对于很多德国人来说，提到字母“M”打头的单词，他们往往就会想到“Mauer”—“墙、墙壁”这个词。而偏偏又是这个词已经让不少人听得耳朵生茧。但是这个话题真的已经被人谈尽了吗？ 搜索引擎谷歌从美国各图书馆里扫描收录了2000多万本书，而不顾版权问题。据称，谷歌要在互联网上提供这些图书的免费下载服务。局部下载现在已经实现。欧洲作者和出版者协会激烈反对从那以来生成的谷歌在互联网上的垄断。但欧盟的竞争专员们却不想参与这个抗议行列。
对于很多德国人来说，提到字母"M"打头的单词，他们往往就会想到"Mauer"-"墙、墙壁"这个词。而偏偏又是这个词已经让不少人听得耳朵生茧。很多德国人说，20年前倒塌的柏林墙到了今天已经没有什么更多可谈的内容。谈论来谈论去，无非是柏林墙倒塌、两德统一。但是这个话题真的已经被人谈尽了吗？
第61届法兰克福书展已经落下帷幕，而主宾国中国在本次书展上的表现却依然是人们讨论的话题。来自北京的戴晴女士是少数几位有机会全程参与本次书展的中国独立作家之一。围绕着她是否能够出席书展活动并发言，法兰克福书展方面和中国代表团进行了多次"角力"。而戴晴也成为了德国媒体了解中国民间声音的一个重要渠道。在书展过后，戴晴对于这几天的经历有怎样的感受？对于中国作为主宾国的表现又会作出怎样的评价呢？本台记者在戴晴离开德国之前，对她进行了专访。
"中国在法兰克福书展上展现了自己露出僵硬微笑的一面。"中国馆的展览从造纸术的发明谈到电子书籍，但"观众无从知道过去的伤痕，更不用说当今的矛盾。""正式的节目整齐划一，作家们几乎如同铁板一块。"这是《新苏黎世报》对本届书展主宾国中国形象的总结，但该报也从中国官方代表团外围的一些活动看出，在僵硬的表面之下正在发生变化。
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