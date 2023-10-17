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全世界最大规模的图书展览，每年秋季在德国法兰克福举行。
法兰克福书展1949年由德国书业协会创办，每年10月在法兰克福举行。法兰克福书展被誉为“出版界的奥林匹克”和“世界文化风向标”。每年展览期间，除了有不同种类的新书问世，还是文化界、政界、经济界等社会各界名流与公众探讨交流的平台。
哈马斯对以色列的恐怖袭击给第75届法兰克福书展蒙上阴影。在主办方宣布推迟巴勒斯坦作家的颁奖典礼后，文坛本周发表公开信予以谴责。与此同时，为抗议主办方“偏袒”以色列，部分穆斯林国家出版业者宣布退出书展。
自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。
在法兰克福书展期间，一些支持捍卫言论自由的示威者为四年前被绑架、逮捕的香港书商桂民海举行守护集会。
明年二月將舉行一年一度的台北国际书展，不但邀请到十三位德国作家来台，德国之声亦精心制作影片「好书100」推荐好书。
在手机阅读横行的年代，怎样鼓励人们享受阅读最原始的乐趣？这是近年法兰克福书展一直面对的问题。今年来自中国官媒的一位“名嘴”，给相对比较爱读书德国人带来了新的思路。
台北国际书展是全球最大规模的同类展会之一，今年书展的访客人数更有望创下历史记录。与此同时，台湾的图书出版行业却面临销量低迷的困扰。
还有一群德国人围观中德切土豆比赛，跟着德国之声记者一起去看个究竟。
第28届香港书展于本周三开幕，一连七天。今届年度主题为旅游，被批为最没文化气息的书展；历年深受欢迎的政治书籍，今年却彷佛退潮 。数本关于刚逝世的刘晓波传记及文集受追捧，成为了书展中一个“小奇迹”。
全球最大书展拉开帷幕：周二（10月18日）晚，美因河畔法兰克福书展隆重开幕。此前，德国书业宣布将2016年度德国图书奖授予大师基希霍夫。
为期七天的2016香港书展, 折射出出版社及书商在不断收缩的出版自由的空间中争扎求存, 努力尝试发掘新的题材及书种中寻求突破。
德国当代诗坛中青才俊扬·瓦格纳成为莱比锡书展文学奖得主的首位抒情诗人。
随着白俄罗斯女作家阿蕾克榭维奇荣获颁德国书业和平奖仪式的结束，今年的法兰克福书展落下了帷幕。本次书展有哪些新亮点？阿蕾克榭维奇获奖感言为何发人深省？
今年的法兰克福书展结束，“名人效应”再度展现对受众的吸引力，好莱坞明星、性爱小说作家、获诺奖的莫言都是书展上的热门话题。
4月16日，为期三天的伦敦书展正式开幕，独立中文笔会及西藏、新疆笔会和海外作家、民主人士等发起抗议活动，作为伦敦书展主宾国的中方官员称抗议正常。
伦敦书展将于下周一开幕，4月10日，独立中文笔会与多个国家的笔会、出版机构和一些作家等联合致信给伦敦书展主办之一的英国文化协会，对其只邀请官方机构和“官方作家”提出质疑。
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