 法兰克福书展开幕 右翼出版社惹争议 | 文化经纬 | DW | 20.10.2021

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文化经纬

法兰克福书展开幕 右翼出版社惹争议

2021年法兰克福书展在一场争议中开幕：由于书展也允许右翼出版商参展，一位非洲裔女作家取消了她的亮相。对此书展方面表示会坚持言论表达自由。而批评者则指责组织方“对不宽容的人过于宽容”。

法兰克福书展今年恢复线下举行 主题为“重新连接”

法兰克福书展今年恢复线下举行 主题为“重新连接”

（德国之声中文网）在严格的防疫规定下，第73届法兰克福书展拉开帷幕，此次的口号是"Re:Connect"（重新连接），主宾国是加拿大。去年的法兰克福书展是在线上举行的。

今年有来自80个国家的2000名参展商参加这次书展，对比2019年的7500名展商明显下降。3G规则（参与者必须是完全接种疫苗者、感染过新冠痊愈者或者新冠检测呈阴性者）适用于整个展会，对参与人数也有限制。对比2019年30万的客流量，今年每天最多允许2.5万名访客。

尽管展会对比往年会冷清不少，但图书业也有比较乐观的消息。数据显示，截至今年10月10日，德国图书市场的销售量已经赶超疫情前的水平，比2019年同期的销售高出0.7%。

书展主席博斯（Jürgen Boos）说，我们不一定要喜欢这些，但这（允许其存在）必须是可能的，因为言论自由是我们的最高利益

书展主席博斯（Jürgen Boos）说，"我们不一定要喜欢这些，但这（允许其存在）必须是可能的，因为言论自由是我们的最高利益"

今年书展的一个重要主题是"我们希望如何生活？"该单元也是书展与Arte电视台的合作项目。法兰克福书展主席博斯（Jürgen Boos）表示，"鉴于我们社会中那些似乎无法弥合的裂痕和人们之间令人震惊的野蛮相对，我们现在提出这个问题"。

今年书展上的争议事件也体现了这一点：法兰克福书展允许右翼出版商Jungeuropa-Verlag参展，该出版社由右翼极端分子斯坦恩（Philip Stein）经营。为此，非洲裔作家、社会活动家库恩克（Jasmina Kuhnke）取消了她在书展上的亮相，表示担心右翼极端分子对她进行人身攻击。库恩克原计划在书展上展示她的第一本书《黑心》（Schwarzes Herz），该书讲述了一名黑人在德国的成长故事。

库恩克在推特上批评了法兰克福书展，写道："纳粹有什么可说的，还有什么我们最迟从1933年起没有听过的？"她表示为纳粹分子提供展示空间，这令人无法接受。

安妮·弗朗克教育中心等对这位作家表示支持。法兰克福-罗默地区左翼党议会党团成员穆勒（Michael Müller）批评书展，称法兰克福书展不应该为这样的出版商提供舞台。

书展表示支持言论表达自由

书展主席博斯周二（10月19日）对库恩克的指责做出回应。他在开幕式新闻发布会上解释说，书展必须也要接受其不愿在这里出现的人和意见存在。他说，"我们不一定要喜欢这些，但这（允许其存在）必须是可能的，因为言论自由是我们的最高利益"。

德国出版商和书商协会负责人弗里德里希斯（Karin Schmidt-Friderichs）补充说："这是一个我们必须接受的冲突。这就是社会所折射出来的内容。"

不过书展的立场也遭到了许多作家的抨击。女作家魏斯班德（Marina Weisband）在推特上写道："这就是fucking德国。黑人作家、犹太作家、左派作家、酷儿作家不能安全地展示其书、发出声音，因为不可能不邀请几个纳粹分子过来。这就是这个国家。"

法兰克福书展从周三（10月20日）起对商业访客开放，从周五（10月22日）起对所有参观者开放。书展于本周日（10月24日）结束，当日将会为来自津巴布韦的作家丹加伦加（Tsitsi Dangarembga）颁发德国书业和平奖。

（德新社，黑森广播）

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  • Zwei Männer des Burda-Verlags in Fußball-Trikot bei der Frankfurter Buchmesse 1954. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

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  • Besucher der Frankfurter Buchmesse 1964 zwischen Bücherständen. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

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    作者: Heike Mund, Gaby Reucher


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