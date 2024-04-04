法俄防长通话 疑似各说各话

（德国之声中文网）俄罗斯国防部在通话后发表声明称，俄方已经注意到法方就乌克兰问题展开对话的意愿，“可以以伊斯坦布尔和平倡议为起点。”

所谓“伊斯坦布尔和平倡议”，指的是土耳其总统埃尔多安今年3月初会晤乌克兰总统泽连斯基时表示土耳其愿意组织一场包含俄乌双方代表的“和平峰会”。不过，乌克兰方面却拒绝了和俄方直接谈判的提议。两年前，俄乌双方曾经在土耳其举行过谈判，但没有取得任何成果。

而法新社则从法国防长勒科尔尼(Sébastien Lecornu)身边知情人士处获悉，法国既没有接受也没有提议过此类谈判。这名知情人士还表示，法方在任何时候都没有展现出相关意愿。

根据俄国防部的声明，防长绍伊古在和勒科尔尼的通话中还表示，如果马克龙的提议付诸于实践，“将给法国自身带来麻烦。”

今年2月，法国总统马克龙公开表示，不排除向乌克兰境内派兵的可能性。这也成为了近几个月来法俄关系恶化的一大标志性事件。除了扬言派兵，法国最近还和乌克兰签署了双边长期安全协议，并且承诺提供更多的远程巡航导弹。

法国防长勒科尔尼

法国国防部也就两国防长通话发表了一份声明，其中继续谴责俄罗斯“对乌克兰发动侵略战争”，并强调法国将继续支持乌克兰，“无论多久、无论需要多大的力度。”

法方的声明还指出，防长通话的重点是莫斯科音乐厅恐袭案后加剧的伊斯兰极端主义威胁，勒科尔尼也向袭击案的遇害者表示哀悼。声明称，绍伊古在通话中重申了莫斯科的观点，即认为这起袭击案件与乌克兰方面有关。俄方声明还提到，勒科尔尼试图说服绍伊古“乌克兰及其西方盟友与这次袭击案无关”。

法国此前曾指责俄罗斯在此问题上传播虚假消息，并在本周表示要提议欧盟对参与传播假消息的俄罗斯人实施制裁。

目前，法国已经将本国安全警戒提升至最高级别。由于巴黎奥运会将在7月底开幕，法国当局正在加强国际合作，以应对恐怖主义威胁。

（法新社、路透社、美联社）

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