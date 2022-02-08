 法俄揭晓普京马克龙长桌会谈真相 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2022

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法俄揭晓普京马克龙长桌会谈真相

俄乌局势紧张之际，俄罗斯总统普京与法国总统马克龙本周举行会谈。两人之间的长桌却意外成为外界关注焦点。现在，法俄双方均给出如此安排的原因。

Russland Präsidenten Putin und Macron

本周一，马克龙和普京在莫斯科举行会谈

(德国之声中文网）路透社周五（2月11日）援引法国总统马克龙的两名随行人员报道称，马克龙日前拒绝克里姆林宫要求他在同俄罗斯总统普京会晤前，接受俄方的新冠病毒检测，导致两人会晤时保持一定距离。该消息人士补充道，法方的这一决定是为了防止俄方获得马克龙的DNA。

俄罗斯卫星通讯社随后报道称，克里姆林宫证实，马克龙在会见普京前拒绝接受俄方新冠病毒检测。"而这就是他们保持距离的原因"，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）当天如是表示。据报道，佩斯科夫还指出，让两位总统隔长桌落座的决定不是出于政治目的，也不会影响会谈，并称，俄方理解法国的立场，而在会议期间确保普京的安全是必要的。

本周一，马克龙和普京在莫斯科举行会谈，谈及乌克兰问题。然而，会谈中两人之间的4米长桌格外吸引眼球。一些观察人士认为，这可能是俄方释放的某种信号。也有人将长桌比喻成俄罗斯和北约之间难以跨越的鸿沟。社交媒体上更是出现了众多与此相关的搞笑P图，例如两人在桌子两端玩翘翘板、手持扩音器喊话、打乒乓球、玩冰壶等。

各有顾虑

两位了解法国总统健康协议的消息人士告诉路透社，马克龙当时面临一个选择：要么接受俄罗斯当局做的新冠核酸检测，则被允许接近普京；如果拒绝俄方检测要求，则必须遵守更严格的社交距离措施。一名消息人士强调："我们很清楚双方不能握手，而且会有很长的长桌，但我们不能接受他们获得（马克龙）总统的DNA。"

马克龙随行人员中的第二个消息人士介绍，其实马克龙在出发前已经在法国接受了核酸检测，并在俄罗斯进行了一次由他随行医生进行的抗原检测该消息人士说："俄罗斯人告诉我们，普京需要身处在一个严格管控的健康泡泡里。"

然而，就在与马克龙举行此次会晤的三天后，普京接见了来访的哈萨克斯坦总统托卡耶夫。两人不仅握了手，而且会谈时只隔着一张小咖啡桌。

(综合报导）

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