法传变相淘汰华为 设许可年限取代现有设施

(德国之声) 根据路透社7月22日的报导，三位知情人士称，法国当局已经告知计划购买华为5G设备的电信运营商，一旦这些设备的许可证到期，他们将无法续签。这等于是实际上是把在新的5G网络中淘汰华为。

法国国家资讯系统安全局 (ANSSI)本月表示，将允许运营商在3至8年的许可证下使用设备，包括华为的设备，但补充说，正敦促目前没有使用中国公司装备的电信公司避免改用该公司的装备。

据消息人士透露，由于许可证的时效很短，这些限制相当于在2028年之前在法国5G网络内事实上淘汰华为。由于事涉敏感，这些消息人士不愿透露姓名。

消息人士称，在某些情况下，法国运营商可能还能设法获得华为设备的8年授权，并且还可以决定在这段时间内使用其装备。但他们补充说，即使这样也意味着最终要拆除它。

其中一位消息人士表示，鉴于像5G这样的新移动技术至少需要8年才能产生投资回报，电信运营商很难承担投资华为装备的风险。「给三年的时间其实相当于就是断然排拒。」

过去法国运营商必须各自申请几十个设备牌照，以覆盖全国不同地区。消息人士称，ANSSI已经将主要大城市的牌照决定通知了运营商。他们说，华为设备的大部分授权期限为3或5年，而欧洲竞争对手爱立信或诺基亚设备的大部分授权期限为8年。

ANSSI的决定还没有公开，但消息人士说，在最近几个月的非正式谈话中，法国当局还告诉运营商，为华为设备发放的许可证此后将不再续签，但文件中并未正式说明。目前ANSSI拒绝对此发表评论。

与英国相似

对于布依格(Bouygues)这家法国电信公司和法国电信巨头Altice来说，有效期的禁令特别麻烦，这两家法国电信运营商已经在其现有移动网络中使用了华为的设备。

5G网络设备的新授权是与现有的4G装备挂钩的，这也意味着，如果运营商选择不同的供应商进行5G，也必须更换现有的4G基础设施。

这两家公司今年已经多次表示，这样的情况下，他们可能会被迫以巨大的代价更换部分电网，并将导致他们向国家要求赔偿。

布依格和Altice拒绝评论他们是否申请了华为牌照或任何牌照决定，或者他们是否与ANSSI进行了非正式对话。他们还拒绝评论现在是否会放弃任何购买华为设备的计划。

法国另外两大运营商，即领头羊Orange和Iliad，其移动网络主要依靠诺基亚、爱立信或两者。目前Iliad和Orange拒绝发表评论。

在英国，各大电信集团严重依赖华为技术，政府已下令在2027年前将中国公司的设备从5G网络中清除。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)