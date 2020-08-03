法中止批准对港引渡条约 欧盟不乐见港府延后选举

(德国之声中文网) 在多国相继於过去几周暂停与香港的引渡条约後，法国也於周一 (8月3日) 宣布中止批准与香港间的引渡条约。法国外交部周一发布声明表示：「有鉴於最新发展，法国目前不会继续推动批准2017年5月4日与香港特别行政区签署的引渡条约。」

法国外交部严正批评中国上个月在香港施行的《港区国安法》，表示国安法抵触「一国两制」的原则，以及从这些准则延伸出来的各种自由。法国外交部写道：「国安法也直接影响法国国民与法国企业。」

在法国之前，加拿大丶澳大利亚丶英国丶新西兰与德国都相继中止与港引渡条约。德国在上周五 (7月31日) 宣布消息後，德国外长马斯 (Heiko Maas) 针对近日香港的情势发展发表评论，强调德国已再三呼吁中国遵守国际法义务，确保香港基本法保障的自由与权利，其中包含自由与公正的选举。

欧盟吁香港重新考虑延後立法会选举决定

此外，欧盟周一也针对香港政府延後立法会选举一事发布声明，表示香港延期举行立法会选举及撤销多位民主派人士参选资格，让外界质疑香港能否保障民主权利，并损害香港自由开放的国际声誉。为此，欧盟呼吁香港重新考虑相关决定。

欧盟首席外交官约瑟普·博雷尔（Josep Borrell）在声明中指出，港府运用紧急法将立法会选举延后一年，等於延後了更新香港的民主授权，让各界质疑香港人能否持续实行基本法所保障的民主权利与自由。此外，保障香港人的公民与政治权利，是「一国两制」的基础，欧盟也完全支持这个原则。

欧盟先前也对中国在香港施行国安法做出具体回应，认为中国的作法违背国际承诺，影响中欧关系，决定将限制向香港出口镇压与监视设备。部分欧盟成员国随後也陆续采取行动，德国与法国分别在过去几天宣布中止与香港的引渡条约。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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