 法中止批准对港引渡条约 欧盟不乐见港府延后选举 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2020

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时政风云

法中止批准对港引渡条约 欧盟不乐见港府延后选举

法国周一成为最新一个拒绝将人民引渡至香港的西方国家，强调国安法抵制「一国两制」原则，并直接影响法国国民与企业。因应最近港府宣布将立法会选举延后一年，欧盟也强调此举有损香港国际声誉，呼吁港府重新考虑相关决定。

Hongkong Protest für Unabhängigkeit von China (picture-alliance/Geisler-Fotopress/M. James)

(德国之声中文网) 在多国相继於过去几周暂停与香港的引渡条约後，法国也於周一 (8月3日) 宣布中止批准与香港间的引渡条约。法国外交部周一发布声明表示：「有鉴於最新发展，法国目前不会继续推动批准2017年5月4日与香港特别行政区签署的引渡条约。」

法国外交部严正批评中国上个月在香港施行的《港区国安法》，表示国安法抵触「一国两制」的原则，以及从这些准则延伸出来的各种自由。法国外交部写道：「国安法也直接影响法国国民与法国企业。」

在法国之前，加拿大丶澳大利亚丶英国丶新西兰与德国都相继中止与港引渡条约。德国在上周五 (7月31日) 宣布消息後，德国外长马斯 (Heiko Maas) 针对近日香港的情势发展发表评论，强调德国已再三呼吁中国遵守国际法义务，确保香港基本法保障的自由与权利，其中包含自由与公正的选举。

欧盟吁香港重新考虑延後立法会选举决定

Josep Borrell Fontelles (Imago Images)

欧盟首席外交官约瑟普·博雷尔（Josep Borrell）在声明中指出，港府运用紧急法将立法会选举延后一年，等於延後了更新香港的民主授权，让各界质疑香港人能否持续实行基本法所保障的民主权利与自由。

此外，欧盟周一也针对香港政府延後立法会选举一事发布声明，表示香港延期举行立法会选举及撤销多位民主派人士参选资格，让外界质疑香港能否保障民主权利，并损害香港自由开放的国际声誉。为此，欧盟呼吁香港重新考虑相关决定。

欧盟首席外交官约瑟普·博雷尔（Josep Borrell）在声明中指出，港府运用紧急法将立法会选举延后一年，等於延後了更新香港的民主授权，让各界质疑香港人能否持续实行基本法所保障的民主权利与自由。此外，保障香港人的公民与政治权利，是「一国两制」的基础，欧盟也完全支持这个原则。

欧盟先前也对中国在香港施行国安法做出具体回应，认为中国的作法违背国际承诺，影响中欧关系，决定将限制向香港出口镇压与监视设备。部分欧盟成员国随後也陆续采取行动，德国与法国分别在过去几天宣布中止与香港的引渡条约。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社) 

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德国中止与香港的引渡协议 中方强烈抗议

中国政府针对香港推出《国安法》后，又挥出一系列“重拳”打击香港民主派，并以新冠疫情为由将立法会选举推迟一年。德国周五晚做出回应，宣布暂停执行与香港的引渡协议。而对于某些德国政界人士来说，这一步还远远不够。  

“五眼”纷纷叫停与香港引渡协议 中方回应

香港原本与全球19国签有移交逃犯协议，而新西兰是继加拿大、澳洲和英国后，又一叫停有关引渡协议的「五眼联盟」国家。北京于周二宣布，香港暂停与加拿大、澳大利亚和英国的移交逃犯协定和刑事司法互助协定。  

英中止与港引渡条约 中国：将坚决回击

英国外相拉布周一 (7月20日) 在英国国会的演说宣布，英国因应中国在香港实施国安法，将即刻中止与香港的引渡条约，并将对中国实施的武器禁运扩大至香港。中国也在第一时间做出回应，重申对於干涉中国内政的行径，北京将做出坚决回击。  

澳洲宣布保护港人 暂停实施引渡协定

澳洲总理表示，《港区国安法》实施以后，给香港带来了根本性的改变。因此澳洲决定协助境内外的香港人成为澳洲永久公民，也暂停实施过去与香港签订的引渡协定。  

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