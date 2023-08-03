泄洪保雄安? 涿州变汪洋

（德国之声中文网）8月2日，中国各大官媒均刊出题为"水利部：确保雄安新区、北京大兴机场绝对安全"的文章，称8月1日晚，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商会，"深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，落实李强总理等国务院领导批示要求"。会议要求加强永定河左堤、白沟河左堤等重要堤防防守，"确保雄安新区、北京大兴机场等重点防御对象绝对安全"。

"为什么只确保这两个地方？"曾因学术打假走红网络的方舟子在推特上提出了这样一个问题。有网民留言道："皇上的面子"，还有网友留言说，"在战国，王翦白起看到习皇建都地点就会大笑，这城不攻自破，地势最低，诸河流过，岂不自破"。该网友还晒出了一张图，图上赫然印着《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》一书。新华社7月18日发文介绍这本由中国水利部组织编写，人民出版社最近出版的著作时说，"习近平总书记关于治水的重要论述，系统回答了新时代为什么要做好治水工作、做好什么样的治水工作、怎样做好治水工作等一系列重大理论和实践问题，具有很强的政治性、思想性、理论性，为新时代治水指明了前进方向、提供了根本遵循。"

在推特上，该书近日已引起中文网民热评，被指"刚刚让全国学习'习近平治水的论述'这边就洪水淹没，打脸啪啪响"。有网民惊叹道，"真出过这么一本书啊?不是用来讽刺的吗……"

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 厦门：渔船归港 7月28日，“杜苏芮”在福建泉州晋江沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级。福建厦门市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。福建省也组织居民疏散到安全地带。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 紧急撤离 台风影响了福建多城，除了厦门、福州，还有漳州和泉州等地。由于房屋被淹或受损，当局临时紧急转移安置16.24万人，图为福清市救援人员将老人转移到安全地区。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 福州：街道成泽国 据中国央视报道，台风使福建全省266.万人受灾，紧急避险转移近40万人。直接经济损失147.55亿元。在省会福州市，大雨造成多地受淹出现内涝。图为福州市一处被淹的街道和地下过街通道。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 之前已有“泰利” “杜苏芮”是今年登陆中国的第五号台风。就在7月中旬，第四号台风“泰利”（Talim）已在东南沿海带来强降雨。图为大雨中的江苏省南京市（7月19日）。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 大雨落北京 很少受到台风波及的北京，今年成为超强降雨的重灾区。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒市民尽量不要外出。北京的各个旅游景点于周末关闭。图为北京门头沟妙峰山景区的牌楼遭水淹。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 大水过后一片狼藉 暴雨导致北京部分山区爆发山洪，造成人员伤亡和财产损失。截至周二（8月1日）早间，暴雨洪水在北京造成的死亡人数上升到11人，另有二十多人失踪。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 河北：两天下了两年的雨 与北京毗邻的河北也暴雨成灾。至8月1日早已有9人死亡, 6人失踪。河北个别地方甚至两天内降雨量接近1000毫米，接近以往当地两年的降水量。图为邯郸市街头，交通警察指挥车辆行驶。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 永定河泛滥 流经北京南部的永定河水位暴涨，淹没了部分道路，一些房屋和车辆被冲走。丰台区境内一座桥梁被冲毁。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 停水停电 暴雨和洪涝造成北京一些地区发生供电、供水中断。图为北京一小区居民排队领取市政部门应急供应的饮用水。



涿州为何成为重灾区？

过去几天，台风杜苏芮导致北京出现140年以来最强降雨。根据中国官方的统计，自7月29日至8月2日，强降雨在京津冀一带至少造成21人死亡。

位于北京西南，最高海拔69.4米的河北涿州成为最新重灾区。涿州市公安局8月1日在官方微博发文向外界求助，称当时"全域停水，部分停电，物资供应暂时满足，但不知道能支撑多久"。根据涿州发布公众号，截至8月1日上午10时，该市受灾人数133913人。

据《南方周末》报道，"31日11时，北京升级发布洪水红色预警，全市河道均在行洪，提醒请市民远离河道。8月1日上午，涿州市应急管理局一位工作人员对南方周末记者表示，上游泄洪是导致码头镇31日水位上涨的原因之一。"在涿州码头镇的沙窝村，"虽然通知撤离，但是水来得太急，下达通知3小时后就涨至无法撤离的高度了"，一位村民表示，村里"90%的人未撤出"。

该报道还指出，多支民间救援队前往涿州，但卡在"邀请函"上。按照规定，外地的民间救援队跨省救援前需要向事发地的应急管理部门开具邀请函，随后再向属地的应急管理部门报备。得到批准后，救援队方可出发。但由于灾情影响通讯，邀请函过了好几个小时才传送到救援队的手上，还出现了有当地政府的公章被冲泡找不到，无法开邀请函的情况。

对于涿州为何在7月31日突然涨水，中国网络上一度流传着"为保北京向涿州分洪"的说法。对此，官媒《环球时报》前总编辑胡锡进在微博发文称其为"反常识说法"，并呼吁大家不要相信这个传言。他的理由是，涿州地处北拒马河的下游，北京市的房山区处在该河的上游，处在下游的涿州怎么可能为保上游的平安而在县域内分洪？永定河虽然开闸放水，但涿州的大部分辖区并不在永定河的下游。

中国大陆历史学者、时评人章立凡则在推特上转发一则帖子指出，"河北泄洪不是为保上游的北京,而是保下游的雄安,于是不得不搞中游泄洪"。 该帖写道，"紧靠湖边建城，就和开发商河道边大片建房、山上盖奢华酒店一样，就是个选址考虑不周的违章建筑。这一骑虎难下的错误,违背了自然规律,让周边付出了极大的代价。"

面子工程

雄安新区2017年4月1日正式设立，位于海河流域大清河水系，华北第一大淡水湖白洋淀大部为雄安新区所辖。当局对雄安新区的定位是"千年大计、国家大事"。2017年4月，身兼京津冀协同发展领导小组组长的张高丽就设立雄安新区接受采访表示："这项工作是在习近平总书记亲自谋划、亲自决策下推进的，倾注了习近平总书记大量心血，充分体现了习近平总书记强烈的使命担当、深远的战略眼光和高超的政治智慧。"雄安新区因此也被视为习近平的面子工程、政绩工程。涿州海拔在20到70米之间，而雄安海拔只有7-19米。

与中共脱钩的前中共中央党校教授蔡霞在推特上写道，"涿州泄洪不是保北京，而是保雄安！冒着100多万人的生命威胁，宁可毁掉100多万人的家园，大片大片的好农田，保那个千年大计的凹地鬼都！保凹地鬼都实质是保面子，保独裁宝座。别忘了毛朝中共刘少奇说：人相食，是要上史书的。"

但网民则留言道："他们根本不怕上史书，因为他们书写历史。"

先前，中国官媒称官方有通知泄洪，但涿州民众拒绝离开，引起网民强烈反弹。据知名推特账号"李老师不是你老师"分享，许多当地人表示根本沒收到通知，或是收到通知时距被淹只有1小時，根本来不及撤离。还有人指出，洩洪只通知了河道附近的居民，远一点的就没通知。但民间的声音很快遭到封杀。中国官媒《人民日报》8月3日发文称，北京市水文总站8月2日9时发布，北京解除洪水红色预警；截至目前，河北全省共转移群众122.9万人，"东淀和永定河泛区两个蓄滞洪区内218个村庄近21万群众已全部转移，并妥善安置"。文章还发布了有关涿州的"积极消息"，称石家庄、唐山等6个市的消防救援人员、消防车、舟艇跨区域增援涿州。截至8月2日16时，"成功解救转移受困群众550余人，其中包括78名老人、35名儿童、5名待产孕妇。目前救援工作仍在紧张进行中"。

截至8月3日，涿州市政府公布的洪灾死亡人数和失踪人数均为零。

（综合报道）

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