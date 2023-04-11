“泄密门”暴露美国情报部门监控中国

（德国之声中文网）在这些流传于互联网上的疑似美国机密情报中，华盛顿方面将中国认定为"对国际秩序最严重的长期挑战"。文件还显示美国情报机关担心中国会在今后为俄罗斯提供支持，中国军力的不断提升也引发美方的高度担心。

CNN电视台在查阅了总共53份疑似泄密美国情报后指出，其中多份文件包含了美方收集北京动向信息的方式；美方尤其担心中国有可能会积极介入俄乌战争。其中一份文件写道："如果乌克兰打击深入俄罗斯腹地的目标，中国就有可能将其认定为谴责北约为侵略者的契机；假如中方认为这是性质严重的攻击，也可能提高对俄罗斯的支持力度。……如果乌克兰袭击的是具有高战略价值的地点或者俄罗斯高阶官员，中国就会更为强烈地做出反应，从而扩大对俄罗斯的物质援助。"

就在今年初，多名美国官员表示中国"正在考虑"向莫斯科供应致命性武器。美国方面此后一再公开警告中方不要这么做，但是同时也表示暂无证据显示中方已经这么做。

而出于对乌克兰可能攻击俄罗斯纵深目标、从而扩大冲突的担心，美国方面曾经表示不愿意提供远程导弹等武器。

高超音速滑翔体弹头 让美国情报部门高度关注

关注中国军力提升

"泄密文件"还关注了中国近年来不断提升的军事实力。其中一份文件注意到了2月25日中国对正在研发中的东风27高超音速中程弹道导弹进行了试射，认为其极有可能具有穿透美国反导系统的能力。文件指出，此类具有高超音速滑翔体弹头的导弹能够以五倍音速飞行，且能够中途改变飞行轨迹从而难以被拦截。圈内人士认为，中国正在推进全球最为领先的高超音速武器研发计划。

还有一份文件则注意到了中国海军最新的075型两栖攻击舰首次部署到了外海。此外，"泄密文件"还涉及到了美方通过截获通信得到的中国情报，其中包括约旦在中企未能获得该国5G建设合同后向中方保证有意继续保持经贸关系，以及尼加拉瓜正与一家中资企业就深水港建设事宜进行谈判。这条情报称，尼加拉瓜可能会用港口海军准入权来换取中国投资。不过同一条情报也指出，中国未曾表示希望在尼加拉瓜获得海外基地或者军事准入权。

北京方面暂未对疑似泄密美国情报做出任何回应。不过一些中国媒体对此事进行了报道。官方媒体《人民日报》海外版指责称，尽管美国监视盟友的丑闻屡屡引发争议，但"美国似乎仍未停下脚步"。

目前，美国政府仍在评估"泄密门"可能造成哪些影响。美国国家安全委员会发言人科尔比(John Kirby)对媒体表示，国防部正严肃对待此次事件，已经启动了跨部门的调查。科尔比承认，目前尚不清楚究竟是谁泄密，也不清楚泄密者手中是否还掌握有更多待公开机密。

(CNN、德广联等)

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