泄密门或惹恼美国盟友 美国政府搜寻“内鬼”？

（德国之声中文网）美国政府正在调查机密文件外泄的问题，试图找出泄密者的身份。有官员表示，文件中涉及的内容广泛，涉及乌克兰战争、中国、中东和非洲等议题，这显示，泄密者可能是美国人，而不是其盟友。五角大楼前高级官员迈克尔·马尔罗伊（Michael Mulroy）告诉路透社，机密很内能是美方内部泄露:“因为很多文件只掌握在美国人手中”。

美国官员说，调查尚处于初期阶段，尚未排除泄密事件的幕后黑手是“亲俄分子”的可能性。俄罗斯驻美大使馆和克里姆林宫没有回应路透社对此的置评请求。

此次机密文件外泄被视为2013年维基解密网站公开了超过70万份文件、视频和外交电报以来，最严重的安全漏洞之一。这些文件3月就已经在社媒上流传，不过主流媒体迟至上周才报导。

事件曝光后，路透社查阅了上个月首次出现在网站上的50多份标有“机密”和“绝密”的文件，最开始出现在聊天软件Discord和消息论坛4Chan上。虽然其中一些文件是几周前发布的，但《纽约时报》直到上周五（4月7日）才首次报道。除了关于乌克兰的信息外，这批文件还包含关于中国、印太地区的军事局势以及中东和恐怖主义的机密“简报幻灯片”。

一名匿名高级官员说，这次泄密是“五眼联盟的一场噩梦”。这个情报共享联盟的成员包括美国、英国、澳大利亚、新西兰和加拿大。

机密文件都说了什么？

路透社无法核实这些文件的真实性，其中有关乌克兰战争伤亡人数的资料似乎被改写以减少俄军的损失。目前还不清楚，为什么至少有一份标记为“非机密”的文件中包含最高机密信息。也有一些文件被标记为“NOFORN”，意味着它们不能和外国共享。

两名美国官员透露，不排除文件遭到故意修改，以误导调查人员追查外泄来源，及散播可能会损害美国安全利益的虚假讯息。

除了伤亡人数之外，秘密文件还包括向乌克兰运送武器的信息和弹药消耗的细节，还有前线的地图，以及俄罗斯和乌克兰军队的位置和各方的实力，也可以看到乌克兰军队如何为俄罗斯的春季攻势做好准备的信息。据《纽约时报》报道，这些文件还让人了解到俄方的规划，这表明美国对俄罗斯的战略有广泛的了解。

五角大楼将事件提交给司法部，后者已展开了刑事调查。 其中一份文件日期标为为2月23日，它被列为“机密”级别，其中详细介绍了，乌克兰的S-300防空导弹系统按照目前的使用率将在5月2日耗尽的信息。这些机密信息无疑对俄罗斯军队大有用处。

乌克兰多日以来一直声称，这些文件是俄罗斯伪造的。乌克兰总统顾问波多利亚克（Mychajlo Podoljak）：“这是一个普通的情报信息战。俄罗斯情报部门捏造了这些文件，目的是在乌克兰的盟友中散播怀疑，挑起不和，并分散对下一阶段战争的注意力。”

乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中

俄罗斯认为，泄露文件再次证实了华盛顿对乌克兰冲突的参与。

间谍对象包括盟友，这一点很令人尴尬

文件的内容还包括美国对自己的盟友进行间谍活动，这或给盟国之间的关系带来影响。其中一份标记为“最高机密”的文件来自于3月1日的CIA情报文件，其中称，以色列情报机构摩萨德支持抗议行动，反对以色列总理内塔尼亚胡加强控制最高法院的计划。文件还说，美国是通过信号情报了解到这一情况的，这表明美国一直在监视其在中东最重要的盟友之一。 内塔尼亚胡办公室昨日发表声明，斥责文件“荒谬、毫无根据”。

还有一份文件和韩国相关。其中详细说明了韩国高级官员之间讨论关于美国对首尔施压以向乌克兰提供武器的问题，而韩国不支持美国的主张。根据韩联社，韩国总统办公室本周一发出回应，表示，美国部分媒体所报道的相关内容尚未得到证实。美国国防部已要求司法部对有关情况进行调查，当务之急是查清事实。总统办公室还表示，待两国对有关情况的了解和调查结束后，如有必要，韩方将要求美方采取适当措施。

《华盛顿邮报》指出，文件部分披露了美国情报机构用来收集信息的方法，以及情报来源可能是谁。法新社援引分析人士表示，任何机密的内部文件泄露都会造成负面影响，并且让白宫尴尬。美国媒体指出，这次事件也让莫斯科知道，美国情报机构已深入渗透了俄罗斯军事机构的某些部分。

路透社评论道，美国以及盟友相互刺探些盟友是司空见惯的事情，但在大庭广众之下暴露间谍则非常令人不快，尤其对那些需要向自己的公民做出交代的盟友们。一名五角大楼的官员对路透社说，“与盟友重建信任，尚需要一些时间。”

五角大楼尚未对泄密文件的任何具体内容发表声明，包括对盟友进行监视的文件。两名不愿透露身份的美国官员表示，虽然人们对五角大楼和情报机构泄露的文件感到担忧，但这些文件只涉及了一个多月前关于乌克兰战事的材料，而不是最近的评估。此外，调查人员正在调查发布者的四、五种可能性，包括心怀不满的雇员，或是积极寻求破坏美国国家安全利益的内部员工。

（路透社，法新社，韩联社等）



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。