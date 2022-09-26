“泄密者”斯诺登成为俄罗斯公民

（德国之声中文网）爱德华·斯诺登（Edward Snowden）的名字出现在由普京总统批准的一份新公民名单上。根据普京签署的一份法令，他和另外数十名外国人获俄罗斯公民身份。克里姆林宫公布了相关法令和名单。
俄罗斯总统发言人佩斯科夫说明，现年39岁的这位美国人自己要求入籍俄罗斯。
2013年，斯诺登曾向媒体传送了数万份有关美国国家安全局（NSA）在世界各地间谍活动的文件，由此面临在美国受审的威胁，因而悄然离境。
根据斯诺登自己的陈述，他原想绕经香港进入厄瓜多尔，但因被美政府吊销护照后，滞留在莫斯科机场。俄当局向斯诺登夫妇提供了庇护。
从事全球范围电子通信监视及分析：位于米德堡的美国国家安全局总部
现在可在俄罗斯充军了？
美国国务院发言人呼吁这位前国家安全局合同雇员返美，接受司法审判。该发言人强调，他不知斯诺登的美国公民身份有任何变化。
斯诺登入籍俄罗斯的消息传出后，一些俄罗斯人不禁问道，正值国家发出部分动员令，这个在美国出生的人现在会否被征招服兵役？斯诺登一律师予以否认。他说，斯诺登不属于将被征召的公民组别，因为他从未在俄军服役过，无作战经验。
（德新社，路透社，法新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
历史上的“斯诺登”
英雄还是叛徒？
对很多人来说，斯诺登是一名英雄。对美国政府来说，斯诺登是一位叛国者。历史经验证明，像斯诺登这样的爆料人不要期待会得到政府的宽容与谅解。
-
历史上的“斯诺登”
令盟国尴尬的“泄密门”
2010年5月美国士兵曼宁（Bradley Edward Manning）被捕，他涉嫌向维基解密提供了大量机密视频材料和美国驻多国使馆领事馆的秘密电报。这些信息中包括美国政府人员对盟国的批评与嘲讽等内容。此类信息的曝光令美国政府倍感尴尬。曼宁有可能被判处终身监禁。
-
历史上的“斯诺登”
“揭秘”教主
1974年，时任美国中情局副局长的菲尔特（Mark Felt）花了几个月的时间，向《华盛顿邮报》的两名记者详细全面讲述尼克松的竞选团队如何在选战中窃取了民主党竞选办公室的情报。这就是历史上著名的“水门事件”。尼克松最终因这一丑闻的败露而下台。菲尔特“隐姓埋名”了33年。
-
历史上的“斯诺登”
保护线人
很长时间人们都以为直接揭露“水门事件”的是《华盛顿邮报》的两名记者Bob Woodward和Carl Bernstein。而真正揭穿这桩丑闻的美国前中情局副局长菲尔特直到2005年才公开自己的揭秘身份。菲尔特和两名记者的“沉默”确保了菲尔特自身的安全。2008年，菲尔特去世。
-
历史上的“斯诺登”
俄罗斯的爆料人
曾经向媒体公布俄罗斯国有企业腐败行为的律师Sergei Leonidowitsch Magniztki2009年在莫斯科的一所监狱里离奇死亡。在这之前俄罗斯警方以涉嫌偷漏税的罪名将其逮捕。图为2013年3月Magniztki的代理律师坐在法庭上，身后是一个空荡荡的铁笼子。
-
历史上的“斯诺登”
爆料动机
2011年曾经担任过银行经理人的Rudolf Elmer将大约2000名偷漏税人的信息交给维基解密创办人阿桑奇。这名瑞士人走上爆料之路的原因十分复杂：既有报复、又有贪欲，还有对公平正义的追求。瑞士司法部门指控Rudolf Elmer违反银行保密法。
-
历史上的“斯诺登”
欧盟的保护爆料人法
1996年，欧洲议会议员Paul van Buitenen向他的上级举报欧盟委员会存在财务欺诈问题，但是他的上司想让这件事大事化小小事化了。Paul van Buitenen并不甘心，最终在他的“揭黑”下，欧盟有17名委员辞职，但van Buitenen却遭到欧盟委员会成员的骚扰。2000年开始，欧盟通过了相关法案，保护爆料人。
-
历史上的“斯诺登”
“定点清除”？
Karen Silkwood生前在美国俄克拉何马州一家钚元素加工厂工作。她发现工厂缺少对员工健康安全的保障。她积攒了证据准备交给媒体。但是在前往媒体机构的路上却发生了车祸，不幸遇难。警方公布的车祸原因是Karen Silkwood疲劳驾驶。
-
历史上的“斯诺登”
绝不屈服
1986年以色列人Mordechai Vanunu撰写了一篇揭露以色列核项目的文章，这篇文章计划在英国《星期日泰晤士报》上发表。但是报纸还没有印刷，Mordechai Vanunu就被以色列情报机构人员绑架了。以色列以叛国罪判处Mordechai Vanunu18年监禁。2004年出狱时，Vanunu说，他会继续为和平和去核化奋斗。以色列禁止Vanunu出国。
-
历史上的“斯诺登”
报复烟草集团
Jeffrey Wigand参加有纽约市长出席的反吸烟活动一部分原因是为了报复前雇主英美烟草集团。1993年，Jeffrey Wigand被英美烟草集团解雇。4年后他在电视节目中揭露烟草企业在烟丝中掺杂特殊物质，会导致烟民对烟草的依赖性更大。
-
历史上的“斯诺登”
转机区莫非成了终点站？
离开香港之后，斯诺登一直停留在莫斯科机场转机区。美国政府试图堵死斯诺登的一切避难之路。斯诺登的揭秘行为让美国面临全世界范围的指责，因此美国坚决要采取强硬手段防止更多的斯诺登出现。美国甚至威胁厄瓜多尔，如果为斯诺登提供避难，就终止同厄瓜多尔的自由贸易谈判。
作者: Alois Berger / 洪沙