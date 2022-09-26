“泄密者”斯诺登成为俄罗斯公民

（德国之声中文网）爱德华·斯诺登（Edward Snowden）的名字出现在由普京总统批准的一份新公民名单上。根据普京签署的一份法令，他和另外数十名外国人获俄罗斯公民身份。克里姆林宫公布了相关法令和名单。

俄罗斯总统发言人佩斯科夫说明，现年39岁的这位美国人自己要求入籍俄罗斯。

2013年，斯诺登曾向媒体传送了数万份有关美国国家安全局（NSA）在世界各地间谍活动的文件，由此面临在美国受审的威胁，因而悄然离境。

根据斯诺登自己的陈述，他原想绕经香港进入厄瓜多尔，但因被美政府吊销护照后，滞留在莫斯科机场。俄当局向斯诺登夫妇提供了庇护。

现在可在俄罗斯充军了？

美国国务院发言人呼吁这位前国家安全局合同雇员返美，接受司法审判。该发言人强调，他不知斯诺登的美国公民身份有任何变化。

斯诺登入籍俄罗斯的消息传出后，一些俄罗斯人不禁问道，正值国家发出部分动员令，这个在美国出生的人现在会否被征招服兵役？斯诺登一律师予以否认。他说，斯诺登不属于将被征召的公民组别，因为他从未在俄军服役过，无作战经验。

（德新社，路透社，法新社）

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