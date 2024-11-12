泄密美国空军士兵遭求处17年监禁

美国士兵泰谢拉去年4月因涉嫌泄密案被捕，检察官称之为最严重的违反《间谍法》行为之一，并要求法院判处近17年监禁。其律师则称，患有自闭症、性格孤僻的泰谢拉只是希望让朋友也了解世界大事。

（德国之声中文网）美国空军国民兵成员泰谢拉（Jack Teixeira）去年因涉嫌泄密被捕。美国检察官周二（11月12日）将敦促法官判处泰谢拉近17年监禁，罪名是在网上泄露包括与俄乌战争有关的高度机密军事文件。

22岁的泰谢拉将在波士顿接受联邦法官的宣判。去年，他在社群媒体Discord上向一群游戏玩家分享了大量的机密文件。泰谢拉在2023年4月被捕后一直被拘留，并于今年3月对六项蓄意保留和传递涉及国家防务机密信息的指控认罪。

五角大厦曾表示，此情报外流事件是“蓄意犯罪行为”。检察官则称，他所犯的罪行是“美国历史上最严重和影响最深远的违反《间谍法》行为之一”。

泰谢拉还将于明年3月面对空军提出的军事法庭审判，这些指控包括妨碍司法公正和未能服从合法命令。据其辩护团队称，他的军方律师正在商讨解决方案。

上级曾提出警告

被捕前，泰谢拉是马萨诸塞州空军国民兵情报部门的低阶士兵。他在那里担任网络防御操作员，即信息技术支持专家。尽管级别较低，他却持有最高机密安全许可。检察官称，他从2022年1月起就开始访问数百份机密文件，涉及包括俄罗斯入侵乌克兰在内等内容。

检察官表示，泰谢拉曾在Discord的私人服务器中炫耀自己有权访问关于以色列、巴勒斯坦、叙利亚、伊朗和中国的机密信息，并分享这些情报。其上级曾在2022年两次警告他不要深入研究情报信息。被泄露的信息包括2022年俄罗斯入侵乌克兰后向乌克兰提供装备，以及如何使用这些装备。

监控画面截屏显示泰谢拉被武装特工逮捕 图像来源: WCVB-TV/AP/picture alliance

律师称泰谢拉有悔意

泰谢拉的律师团队在法庭文件中指出，泰谢拉“发自内心地为自己做出的决定及其造成的伤害感到后悔”，他们敦促法官塔尔瓦尼（Indira Talwani）只判处其11年监禁。

他们说，这位患有自闭症、性格孤僻的年轻人从未想过要伤害美国，而是想让他在网上结识的朋友了解包括乌克兰战争在内的世界大事。

法庭文件显示，泰谢拉今年2月在向情报部门汇报情况时说：“我想尽可能多地了解这件事，因为我觉得这可能是我们这一代人历史上发生的最重大的事件。 ”

（路透社）

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