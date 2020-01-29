治疗新冠药物设想多 德国专家看好两种

（德国之声中文网）现有的药物是否能对治疗新冠病毒疾病（Covid-19）有帮助？世界各国的研究者提出了很多设想。目前，"候选"名单上总共有将近70种药物，其中有治疗疟疾、埃博拉病毒、艾滋病和类风湿的药物。它们中的一些因已获得临床使用的许可，因此与需要从零开始的疫苗相比，能够更快付诸应用。

这么多药物里，哪些最有希望成为新冠病毒的克星呢？受德国卫生部的委托，德国医师药品委员会就此进行了专业评估。在接受德广联询问时，该机构主席路德维希表示，只对两种药用成分抱有希望。

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一种是为治疗埃博拉病毒开发的瑞德西韦（Remdesivir），在德国将在新冠病毒患者中就此展开两项较大规模的临床试验。另一种是氯奎宁（Chloroquine）以及羟氯奎宁（hydroxychloroquine），这是一种治疗疟疾的常见药物，被认为很有可能具有抑制病毒的作用。

路德维希表示，在医师药品委员会向卫生部提交的评估报告中，上述两种有效成分是最被看好的候选对象。

临床研究缺乏说服力

但这都仅仅是推测而已。专家普遍认为，迄今为止为数不多的病例观察和临床试验由于种种不足，无法证明其确实具有疗效。路德维希指出，例如有的患者在服用瑞德西韦后病情好转，其实很可能是症状的自然消失过程。另一项氯喹宁的临床试验在设计和病例数量上都缺乏应有的说服力。柏林夏里特医学院的病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）也对这项临床研究表示失望："这样的研究不能带给我们任何新的认知。"

柏林夏里特医学院病毒学家德罗斯滕

世卫组织也对现有的新冠药物领域临床研究的水平表达了不满，认为它们无法提供清晰、严谨的佐证，无法为新冠病人的治疗带来帮助。因此该组织将与阿根廷、巴林、加拿大、法国、伊朗挪威、南非、西班牙、瑞士和泰国在这一领域联合开展一项"团结"（ Solidarity）名为多分支大型临床研究。重点关注有关药物是否能降低死亡率，以及是否能减少患者使用呼吸机的必要性。这一新研究的对象也包括瑞德西韦和氯喹宁。

日前，权威刊物《新英格兰医学杂志》刊登了中国研究者撰写的一篇文章。作者指出，此前被讨论和看好的两种治疗艾滋病的药物，在新冠肺炎患者身上既没有提高重症患者的存活率，也没有加速他们的康复进程。

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叶宣/达扬（德广联等）