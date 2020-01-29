 治疗新冠药物设想多 德国专家看好两种 | 科技环境 | DW | 24.03.2020

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科技环境

治疗新冠药物设想多 德国专家看好两种

全球范围的科学家正在研究测试多种现有药物，以期找到对新冠病毒有疗效的成分。但目前对一些被看好的药物的临床研究尚无法对其疗效提供有力的佐证。

Coronavirus im Elektronenmikroskop (picture-alliance/dpa/AP/NIAID-RML)

（德国之声中文网）现有的药物是否能对治疗新冠病毒疾病（Covid-19）有帮助？世界各国的研究者提出了很多设想。目前，"候选"名单上总共有将近70种药物，其中有治疗疟疾、埃博拉病毒、艾滋病和类风湿的药物。它们中的一些因已获得临床使用的许可，因此与需要从零开始的疫苗相比，能够更快付诸应用。

这么多药物里，哪些最有希望成为新冠病毒的克星呢？受德国卫生部的委托，德国医师药品委员会就此进行了专业评估。在接受德广联询问时，该机构主席路德维希表示，只对两种药用成分抱有希望。

延伸阅读：各国争分夺秒抢先研发新冠疫苗

一种是为治疗埃博拉病毒开发的瑞德西韦（Remdesivir），在德国将在新冠病毒患者中就此展开两项较大规模的临床试验。另一种是氯奎宁（Chloroquine）以及羟氯奎宁（hydroxychloroquine），这是一种治疗疟疾的常见药物，被认为很有可能具有抑制病毒的作用。

路德维希表示，在医师药品委员会向卫生部提交的评估报告中，上述两种有效成分是最被看好的候选对象。

临床研究缺乏说服力

但这都仅仅是推测而已。专家普遍认为，迄今为止为数不多的病例观察和临床试验由于种种不足，无法证明其确实具有疗效。路德维希指出，例如有的患者在服用瑞德西韦后病情好转，其实很可能是症状的自然消失过程。另一项氯喹宁的临床试验在设计和病例数量上都缺乏应有的说服力。柏林夏里特医学院的病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）也对这项临床研究表示失望："这样的研究不能带给我们任何新的认知。"

Coronavirus - Virologe Christian Drosten (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

柏林夏里特医学院病毒学家德罗斯滕

世卫组织也对现有的新冠药物领域临床研究的水平表达了不满，认为它们无法提供清晰、严谨的佐证，无法为新冠病人的治疗带来帮助。因此该组织将与阿根廷、巴林、加拿大、法国、伊朗挪威、南非、西班牙、瑞士和泰国在这一领域联合开展一项"团结"（ Solidarity）名为多分支大型临床研究。重点关注有关药物是否能降低死亡率，以及是否能减少患者使用呼吸机的必要性。这一新研究的对象也包括瑞德西韦和氯喹宁。

日前，权威刊物《新英格兰医学杂志》刊登了中国研究者撰写的一篇文章。作者指出，此前被讨论和看好的两种治疗艾滋病的药物，在新冠肺炎患者身上既没有提高重症患者的存活率，也没有加速他们的康复进程。

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

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    污染了的门把手

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  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


叶宣/达扬（德广联等）

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