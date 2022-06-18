 油轮跟踪组织：中国又进口伊朗石油用于储备 | 经济纵横 | DW | 22.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

油轮跟踪组织：中国又进口伊朗石油用于储备

据船运跟踪网（ shipping trackers ）称，上星期，又有一批近200万桶伊朗石油抵达中国南部一海港，用作国家战略储备。

Kharg Island Oil Terminal in Iran Tehran

伊朗哈尔克岛油港

（德国之声中文网）据航运跟踪机构Vortexa Analytics和专事追踪伊朗原油流向的美国倡导组织United Against Nuclear Iran提供的数据，这批26万吨原油由伊朗国家油轮公司（NITC）旗下的Dorena油轮运送，在广东湛江港卸下。 

Vortexa位分析师对路透社表示，此批原油相信是用于国家储备。迄今用于中国国家储备的进口伊朗石油亦均由该国有公司船只运载，在湛江港卸货。  

这样，上周运抵的这批原油成为去年12月以来指定用于国家储备的第四批，并有可能经由中国海关通报。海关下月公布6月份商品进口数据详情。 

中国国家粮食和战略储备局未立即置评。   

美国对伊朗石油出口实施严厉制裁，过去两年里，虽然中国官方只零星进口伊石油，但其私营炼油商一直在大批购入，并称其为马来西亚、阿曼、伊拉克或阿联酋等供应商的石油，数量约占中国原油进口总量的7%。   

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中伊宣布启动25年全面合作协议

中伊双方于去年三月签署了25年全面合作计画协议，并在今年一月宣布启动该合作协议，这一广泛的伙伴关系将涵盖能源、安全、基础设施和通信等领域。  

暴增55% 俄罗斯成中国最大原油供应国

今年五月，中国从俄罗斯的原油进口量再创新高，比去年同期递增了55%。至此，俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国最大的原油供给国。由于侵乌战争引发西方制裁，俄罗斯炼油厂正在廉价抛售原油套现。  

路透社: 中国悄悄加大购买俄罗斯低价石油

根据货物跟踪服务机构Vortexa Analytics的估算，中国5月份的俄罗斯海运石油进口量飙升至接近创纪录的110万桶/日。知情者称，俄罗斯5月份的石油出口量大约为2400万桶，比4月份增长6%。  

中国国企据称正与卡塔尔谈判液化天然气交易

多名知情人士对路透社表示，中国国有能源巨头正与卡塔尔深入谈判，投资全球最大液化天然气项目的北田东扩及签订长期购买能源合同。  

相关内容

People work at the production line of electronic equipment and lighting equipment in cars and motorbikes of Vietnam Stanley Electric Co., Ltd (invested by Japan) in Hanoi.

德语媒体：再见中国 你好越南 18.06.2022

《法兰克福汇报》观察到，对于不少在亚洲设厂的制造商而言，越南似乎是更好、更便宜的中国。《焦点周刊》则援引德国物流大亨指出，尽管中国存在问题，但“没有人敢把中国隔绝于世界贸易之外”。

©/MAXPPP - JIUJIANG, CHINA - JANUARY 23: Aerial view of the China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) Jiujiang oil refinery with crude oil processing capacity of 8 million tons per year on January 23, 2021 in Jiujiang, Jiangxi Province of China. (Photo by Zhang Haiyan/VCG)

暴增55% 俄罗斯成中国最大原油供应国 20.06.2022

今年五月，中国从俄罗斯的原油进口量再创新高，比去年同期递增了55%。至此，俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国最大的原油供给国。由于侵乌战争引发西方制裁，俄罗斯炼油厂正在廉价抛售原油套现。

2707426 09/26/2015 A worker of RN Purneftegaz, a daughter company of Rosneft, is seen here at Barsukovskoye oil field, Yamal Nenets Autonomous Area. Evgeny Biyatov/Sputnik | © picture -alliance/dpa/Sputnik/E. Biyatov

路透社: 中国悄悄加大购买俄罗斯低价石油 20.05.2022

根据货物跟踪服务机构Vortexa Analytics的估算，中国5月份的俄罗斯海运石油进口量飙升至接近创纪录的110万桶/日。知情者称，俄罗斯5月份的石油出口量大约为2400万桶，比4月份增长6%。

广告

争风吃醋爱打架 造就美丽长颈鹿

长颈鹿拥有如此修长美丽的脖子，原来只是为了获得更多的交配机会？一支由中国、美国、瑞士、德国等国学者组成的联合科研团队近期在美国《科学》杂志上撰文指出，化石研究表明，长颈鹿脖子越长，就越能在争风吃醋打架时占据优势。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  