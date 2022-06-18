油轮跟踪组织：中国又进口伊朗石油用于储备

（德国之声中文网）据航运跟踪机构Vortexa Analytics和专事追踪伊朗原油流向的美国倡导组织United Against Nuclear Iran提供的数据，这批26万吨原油由伊朗国家油轮公司（NITC）旗下的Dorena油轮运送，在广东湛江港卸下。

Vortexa位分析师对路透社表示，此批原油相信是用于国家储备。迄今用于中国国家储备的进口伊朗石油亦均由该国有公司船只运载，在湛江港卸货。

这样，上周运抵的这批原油成为去年12月以来指定用于国家储备的第四批，并有可能经由中国海关通报。海关下月公布6月份商品进口数据详情。

中国国家粮食和战略储备局未立即置评。

美国对伊朗石油出口实施严厉制裁，过去两年里，虽然中国官方只零星进口伊石油，但其私营炼油商一直在大批购入，并称其为马来西亚、阿曼、伊拉克或阿联酋等供应商的石油，数量约占中国原油进口总量的7%。

（路透社）

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