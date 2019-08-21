油轮漂流记：伊朗称石油已出售

（德国之声中文网）据伊朗政府称，"阿德里安·达里亚一号"（Adrian Darya 1）油轮上的210万桶原油已易主。德黑兰政府一位发言人拒绝向记者透露买家和购买情况。根据目前的市场价格，这艘油轮上的石油价值约1.3亿美元， 但买方可能将受到美国的制裁。

根据"海上交通"网站提供的数据，该超级油轮周一在希腊大陆以南的海域向东南方向行驶。油轮曾打算驶入希腊卡拉马塔港，后因该港口拒绝油轮停泊而改变航线。据说之后土耳其的梅尔辛港成为油轮的新目的地。现在，"海上交通"网站又报道称，油轮还在"等待指示"。

伊朗政府发言人说："石油的买主决定油轮的去向。"世界将见证"美国观察和影响其他国家内政的错误政策"。

围绕超级油轮的争议

几个星期以来，漂流在海上的伊朗油轮已经成为一个国际政治问题。7月初，这艘悬挂巴拿马国旗，名为"格蕾丝一号"（Grace 1）的油轮在穿越直布罗陀海峡时，被英国海军扣押。伦敦政府怀疑该油轮不顾欧盟对阿萨德政权的制裁，打算将石油运到叙利亚。

改换国旗

在直布罗陀被扣押期间，该油轮易名，并将悬挂的巴拿马国旗改换为伊朗国旗。几周来，这艘油轮在直布罗陀海岸前，也就是在大西洋和地中海之间狭窄海峡的欧洲一侧停留了数周。周一晚上，油轮获准继续航行。现在，悬挂着伊朗国旗的该油轮有了新的名字-"阿德里安·达里亚一号"。

油轮在海湾地区被扣押后，引起了一系列商船事件。例如，伊朗在伊朗和阿拉伯半岛之间的霍尔木兹海峡也扣押了一艘英国油轮。在那里还有至少有六艘船在一次爆炸事件中被损坏。美国和盟国将这些事件的责任归咎于伊朗，并大幅度增加了该地区海军舰艇的游弋，其中包括一艘美国航空母舰。

周一（8月26日），伊朗表示已将一艘装有远程导弹系统的驱逐舰调遣到亚丁湾。据伊朗国家电视台报道，目的是为了保护那里的伊朗船只。

李京慧/苗子 (路透社、美联社、法新社)

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