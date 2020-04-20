油市崩盘 美原油期货价跌破零元

(德国之声中文网) 基准美国原油价格周一在创下单日跌幅纪录后，史上首次陷入负值。西德克萨斯中质原油(WTI)基准价跌至负30美元以下，终场暴跌55.9美元，跌幅306%，收在每桶负37.63美元。

这是1983年油市期货有数据以来首次出现负值。主要原因是因为疫情在全球升温后，各地原油需求锐减。虽然主要产油国已达成协议减产，但短期内仍无法消耗过剩库存，导致国际油价不断下跌。

标准普尔全球普氏指数分析主管米吉雷 (Chris Midgley)对美联社记者表示，储油库可能在三周内达到极限。而储油可能就是负价格的关键因素。华尔街股价在原油价格暴跌后也出现大幅下跌。截至北京时间半夜两点半（美东时间下午两点半），道琼斯工业平均指数下跌1.79%，标普500指数下跌1.27%。延伸阅读:油价战告终 OPEC+历史性日减970万桶

特朗普寻求补充储备

暴跌后，美国总统特朗普表示，美国将研究购买最多7500万桶石油，以补充国家战略储备，但前提是国会批准这笔资金。

目前美国战略石油储备位于墨西哥湾附近的4个地点，最初是为了保护美国免受石油短缺的影响而设立的。这里可储存多达7.27亿桶石油。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社、路透社)