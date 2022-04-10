油价飞升 德国美国通胀率暴涨

(德国之声中文网) 受疫情等因素影响，美国今年2月的消费者价格同比涨幅已经达到了7.9%。随着2月底乌克兰战争爆发，3月的通胀水平进一步被推向新高。在一系列因素中，能源价格首当其冲：汽油价格环比上涨18.3%。而即便刨除了能源和食品，美国其他商品的价格今年3月也达到了环比增长0.3%、同比增长6.5%的水平。

美国当前的通胀水平已经远远超过了美联储制订的同比2%之目标。该机构暗示将采取一系列货币政策手段抑制通胀。市场人士预计，美联储今年内将至少升息2个百分点。

德国物价今年3月也因飞升的能源价格而全面暴涨。德国联邦统计局4月12日发布的最新数字显示，3月的同比通胀率已经达到了7.3%，显著高于2月的5.1%。上一次出现如此高的通胀率还要追溯到1981年秋天的西德。

根据德国合作银行协会（BVR）所作的评估，通胀风险正在显著增加。该机构董事马丁（ Andreas Martin ）称："目前，推动消费者价格飙升的主因是受乌克兰战争严重影响的原油价格。"

根据德国联邦统计局的数字，今年3月，轻质取暖油价同比上涨144.0%，汽车油费增加47.4%，天然气价格上涨41.8%。电价、煤价也在快速上涨。若扣除能源因素，通涨率则会是 3.6%。

和美国的情况相似，食品价格上涨也为通胀率走高做出了重要贡献。3月常用食品价格同比增加6.2%，明显高于2月份的 5.3%。尤其是食用油脂和新鲜蔬菜，同比涨幅高达17.2%和14.8%。

目前，暂无食品价格上涨结束迹象。包括折扣市场领头羊奥乐齐（Aldi）在内，多家德国连锁超市新近宣布，将再度提高某些商品价格。德国零售业协会（HDE）会长桑克特约汉泽尔（Josef Sanktjohanser）也表示，超市收银台那里暂时不会出现持续减价情况。

消费者价格上涨正成为越来越多的人的负担。根据德国邮政银行（Postbank）3月底委托进行的一项Yougov调查结果，德国国内约有七分之一的成年人（15.2%）难以支付生活费用。在1月份所作的比较调查中，其比例尚为11%。在2144名受访者中，有三分之二人表示，因价格上涨，他们减少了消费。

在能源价格上涨背景下，德国联邦政府已就减轻消费者负担的第二个一揽子计划达成一致。其中包括：规定能源统一价格、降低燃料能源税3个月、资助家庭和低收入群体。

经济学家目前预期，这个欧洲最大经济体今年总体通胀率将超过6%。

（德新社）

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