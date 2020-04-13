油价战告终 OPEC+历史性日减970万桶

（德国之声中文网）石油出口国组织与俄罗斯及其他产油国（OPEC+）周日（12日）达成协议，将在5月和6月每天减产970万桶原油以稳定油价。减产规模略低於最初计划的1,000万桶，但已相当於全球供应量的一成，为历来减产最多。

受减产协议影响，布兰特期油一度上涨5.5%，报每桶33.22美元。

这次视讯谈判长达4天，23个产油国同意为期两年的减产计划，将分为3个阶段实施：2020年5月至6月每天减产970万桶，2020年7月至12月每天减产800万桶，2021年1月至2022年4月每天减产600万桶。

墨西哥拒绝减产要求一度使谈判陷入僵局

墨西哥上周五曾反对减产，谈判一度陷入僵局，其后该国总统洛佩斯表示与美国总统特朗普通话，美国同意减产25万桶作为补偿。根据最新协议，墨西哥将减产10万桶原油，而不是最初被要求的40万桶。

特朗普发推文指，减产协议将挽救数以十万计美国能源行业职位，感谢俄罗斯总统普京和沙特阿拉伯国王萨勒曼达成共识。

克里姆林宫则表示，普京与特朗普及萨勒曼通电话，三人都认同减产协议有助稳定油价。普京又另外与特朗普通话，讨论石油市场及战略安全等议题。

能源顾问公司Rystad Energy研究主管Per Magnus Nysveen形容，石油业大到不能倒，减产协议暂时缓解了行内乃至全球经济危机，尽管减产规模仍小於市场预期，但应该已经避开最坏情况。

新冠疫情下，全球仍有超过30亿人在封锁中，全球石油需求已减少近三分之一。早前俄罗斯与油组谈判破裂，沙特阿拉伯增产原油爆发油价战，纽约期油一度跌穿20美元一桶，创18年来新低。

李澄欣/邹宗翰（美联社丶路透社）