油价危机：美中协调合作 欧佩克恐停止增产

（德国之声中文网）拜登政府周二(23日) 宣佈，美国将从国家战略石油储备中释放约5000万桶原油，以降低汽油价格并遏止通货膨胀。白宫表示已与中国、日本、韩国、英国和印度政府进行了协调，然而三位消息人士向路透社表示，对于美国要求释放储备石油一事，中国的态度仍不置可否。

路透社报道，随着中国对释放石油储备一事并未提供详细的解释，即便美国宣布释放5000桶原油，23日国际市场油价仍跳升了3%。不过，美国总统拜登在一场简报会议上说，他认为中国「可能会做得更多」。

在中美关係紧绷的情势下，美国正试图在气候变化和贸易方面与中国建立一种更具建设性的关系。路透社在一篇分析文中指出，拜登政府做出了一个赌注，希望透过与中国这个最大的经济对手合作，来降低美国的燃料价格。

在美国国内，七年来的新高油价与通货膨胀正在消磨拜登的支持度，为民主党在2022年期中选举带来一大变数；在中国，高额的能源价格则在工厂运营及冬季供暖上都造成了隐忧——事实上，北京在今年9月有史以来第一次从其储备中释放石油，目的就是为了稳定油价、并因应供应短缺的问题。

路透社分析，需要为消费者和工业界降低燃料和电力成本的共同目标，将使中美两国皆能从能源合作中受益。「在这个石油外交的新时代裡，美国需要与中国和印度共同进行协调，」石油历史学家、IHS Markit公司副主席耶金（Daniel Yergin）向路透社说，他认为中美的合作可能会维持在能源和环境方面。耶金说：「跟中美之间需要处理的所有棘手问题不一样，气候和能源属于不同的类别。」

中美两国在石油议题上也罕见地站在类似的立场上。即使美国已经成为世界上最大的石油生产国之一，它仍然是第二大石油进口国，仅次于中国。中美两国每天消费近3500万桶石油，超过了全球需求的三分之一。其他与美国合作释放石油储备的国家印度、日本和韩国，则分别在全球石油进口国中分别排名第三、第四和第五。

作为最大两个的石油进口国，中美在国际政治中的角色在某种程度上是重合的，并使它们与以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织（Organization of the Petroleum Exporting Countries，俗称欧佩克）和以俄罗斯为首的产油国团体处于对手关係。

欧佩克+恐暂停增产

24日，布伦特原油价格来到每桶82.24美元，去年同期时此价格为47.29美元。燃油需求虽然去年在新冠疫情爆发初期出现萎缩，但今年随着需求回升，油价也随之飙涨。去年，美国汽油零售价格上涨了60%以上，是2000年以来最快的涨幅。

主要产油国团体欧佩克及其盟国（统称为欧佩克+）的态度成了外界关注焦点。路透社报道，欧佩克+一再推託美国政府所提出的开采更多石油的要求，已使拜登感到沮丧。欧佩克+将于12月2日开会对此议题进行讨论，但迄今尚未明确表示是否将改变立场。

今年7月，欧佩克+同意8月起逐月把日产量提高40万桶，至少到2022年4月，以逐步抵销掉疫情早期日产量削减580万桶的计划。然而《华尔街日报》报道，有知情人士透露，为因应美国释出战备储油的策略，欧佩克+正考虑要暂停向全球提供更多石油的规划。

欧佩克代表说，考虑到新的供应，利雅德和莫斯科现在正考虑暂停该团体每月的集体增产。其中阿联酋和科威特则不愿暂停增产——阿联酋是主要的欧佩克成员之一，过去曾在欧佩克政策上与沙特阿拉伯发生冲突。

知情人士透露，沙特阿拉伯认为释放战略石油储备可能膨胀全球供应，从而导致价格下跌。此外，该集团也担心新冠疫情一旦再启，恐将再次导致国际原油需求下降。

对此，国际能源署（IEA）也呼吁欧佩克+采取措施缓解石油市场供应紧张。IEA署长比罗尔（Fatih Birol）24日在记者会上表示，欧佩克+助长了市场上「人为的供应紧张」。

「我非常希望看到他们在以后会议上会考虑到油价高涨的情况，并采取必要的措施来安抚全球石油市场，帮助将价格降至合理水平，」比罗尔说。

（路透社、华尔街日报）

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