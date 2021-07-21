河南连日大范围强降雨 郑州25人不幸丧生

(德国之声中文网) 中国的河南省因受到连日来强降雨的影响，造成多地都打破降雨量的历史纪录，河流与水库也因水位高涨而溃堤或导致洪灾。该省有十多个城市都发生严重的水灾情况。截至中国时间21日下午6时，省会郑州市因极值暴雨致25人死亡7人失联。另有约10万人转移避险。

根据中国官媒新华社的报导，郑州从18日至21日0时，累积平均降雨量是449毫米，强降雨造成郑州的常庄水库丶郭家咀水库及贾鲁河多处工程出现险情，郑州市市区则出现严重淹水的状况，造成铁路丶公路与民航交通都受到严重影响。全市地铁全线网车站暂停运营，郑州车站超过160趟列车停运也造成大量旅客滞留。

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



社交媒体上有不少网民上传的视频显示，乘客站在水深至腰部的地铁车厢内，而在地下的地铁站也出现严重积水现象，轨道甚至有混浊的洪水在流动。部分民众也在网上分享，郑州许多建筑物的一楼几乎都淹水了，不少民众被困於家中，全市多处面临停水丶停电的情形。当地政府也下令民众没有必要切勿外出。

另一方面，郑州市有多条河流水位持续上涨，多座水库超汛限水位。因应严重灾情，郑州市防汛抗旱指挥部已将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。除了郑州外，河南其他地区也遭遇相同的暴雨天气。

河南省应急管理厅数据显示，从16日至20日下午15时，强降雨造成郑州丶洛阳丶平顶山丶安阳丶鹤壁丶焦作丶三门峡丶南阳丶信阳等地31个县区的超过28万人受灾，总共有14680人被紧急救援转移，农作物受灾害也严重。

根据河南省水利厅统计，强降雨已造成河南有32座大中型水库超汛限水位，个别河段已出现险情，发生区域性严重洪涝灾害。河南省防汛抗旱指挥部决定自7月21日凌晨3时起将防汛应急响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级。

新华社报导指出，河南省气象台预报员总结这次强降雨的5个特点是：持续时间长丶累积雨量大丶强降水范围广丶强降水时段集中丶具有极端性。分析指出，自7月17日起，河南西部与中西部已连续四天出现大范围的强降雨，且这样的情况仍在持续中。该省共有4098个雨量站降水量超过50毫米，大于100毫米的有1923个，大于250毫米的有606个。

气象预报员预估，这次的强降雨会持续至21日夜里，强降雨的现象主要会集中在豫西北和豫中一带，降水量能够达到100到250毫米。自22日到26日开始，河南省不会有明显大范围降雨的情况，而是转变成分散性的雷雨天气。

河南省位於中国中部，是重要的交通枢纽，然而强降雨造成的严重洪灾使许多公路与铁路都被关闭或限速，飞机航班也延误或取消。被联合国科教文组织列为世界文化遗产龙门石窟受到伊河水位上升可能溃堤的威胁，着名的少林寺也因类似威胁而临时关闭。

(综合报导)

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