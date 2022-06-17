河南红码事件：官员问责后疑团未解

（德国之声中文网）河南省郑州市银行储户不仅取不出现金，他们的健康码还被变红、从而被禁足，这是一部怎样的荒诞剧！网上民怨沸腾。发酵多日之后，郑州市委终于被迫行动。

周三（6月22日）晚间，郑州纪委监委发出通告，对该市政法委常务副书记、疫情防控指挥部社会管控指导部部长冯献彬给予撤销党内外职务处分，他的副手张琳琳被党内严重警告、被贬职。此外，还有其他数人也都受到政务或职务上的处分。

只是，"乱赋红码"事件并不能到此为止画上句号。网上大部分人对郑州领导层处分决定的第一反应都是不满意的，认为处置太轻。人们问，他们滥用职权做出损人决定，是否触犯刑法？如果是，应该法律解决，而不是行政处罚。

《刑法》第397条规定：国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

官媒：用非法手段阻碍合法行为

乱赋红码今年4月就引起了人们的注意。当时，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。

事件在网上曝光后，引发潮水般的舆论，同时，也有更多的人赶往村镇银行取钱，事件发酵，舆论迫使"重灾区"郑州市委对此给个说法。

郑州市委的通知承认，有1317名村镇银行储户被赋红码，其中446人系在进入郑州时扫描了"场所码"而被赋红码，871人系在外地通过扫他人发送的郑州"场所码"被赋红码。

"中国网"对此评论道，储户无法取现，到银行讨说法，合理合法地行使自己的正当权利，却被以"疫情防控"之名"加码"处理，这是典型的"不解决问题而解决提出问题的人"的行为。更何况这还是用非法手段阻碍合法行为的操作，从某种意义上来讲，这种乱作为已经影响了政府公信力。

中国村镇银行使用网上金融平台

存入村镇银行的钱还在吗？

红码事件连带出的第二个问题是，储户的钱怎样了？

今年4月，河南和安徽共6家村镇银行的储户陆续发现，他们取不出自己的存款了。据财新网报道，线上储户共约41.3万人，其中很大一部分是外地储户，涉及金额400多亿。

村镇银行出了什么事情？

储户早期曾通过互联网第三方平台购买了上述村镇银行的金融产品。但随着2021年中央下达整顿互联网存款业务通知，大型商业银行开始下架第三方平台产品，而不少村镇银行却开始通过自营的平台吸纳储户，比如储户通过微信小程序继续购买金融产品，相对于大银行，利息稍稍高出一点。据不完全统计，大约90%的储户都是通过各种线上金融App，投入了自己的积蓄。

有报道指出，村镇银行的结构和股权没有很高的要求，注册一家村镇银行，最低资本限额是100万人民币。主要发起人必须是银行金融机构，持股比例不低于15%，但对其他股东是完全放开的，许多民间资本同样可以参与进来。

以上提到的6家银行"暴雷"后，"每日经济新闻"报道称，村镇银行股东通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。

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